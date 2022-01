Für FIFA 22 steht am nächsten Mittwoch das TOTW 18 (Team of the Week) auf dem Programm. Bei MeinMMO erfahrt ihr, welche Spieler im neuen Team der Woche auftauchen könnten. Gute Chancen haben Lewandowski sowie Bruno Fernandes.

Das ist das Team of the Week: Immer mittwochs ist es in FIFA Ultimate Team Zeit für ein neues TOTW. In dieses Team kommen Spieler, die in der vergangenen Fußball-Woche mit starken Leistungen überzeugt haben. Diese Spieler erhalten dann verbesserte Inform-Spezialkarten, die eine Woche lang in Packs verfügbar sind.

Das sind TOTW Predictions: Bei den TOTW Predictions handelt es sich um Vorhersagen aus der Community. Die versucht zu erahnen, welche Spieler im Team der Woche landen könnten.

Sie verschaffen einen guten Überblick darüber, wer im TOTW stehen könnte. Potenzielle Inform-Spieler kann man dann nutzen, um Münzen auf dem Transfermarkt zu verdienen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr in den Trading-Tipps.

Wichtig ist allerdings, dass es sich dabei um theoretische Vorhersagen und keine Garantien handelt. Das TOTW 18 am kommenden Mittwoch kann insgesamt anders aussehen, als die Predictions vermuten lassen.

Die Vorhersage zum Team of the Week 18 in Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite fifaultimateteam.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Torhüter

TH: Gulacsi (RB Leipzig)

Verteidiger

RV: Delaine (FC Metz)

IV: St. Juste (Mainz 05)

RV: Meunier (Borussia Dortmund)

Mittelfeldspieler

ZDM: Fabinho (Liverpool FC)

ZM: Ward-Prowse (Southampton)

LM: Harrison (Leeds United)

ZM: Fernandes (Manchester United)

Stürmer

MS: Dybala (Juventus Turin)

ST: Immobile (Lazio Rom)

ST: Lewandowski (Bayern München)

TOTW 18 Ersatzbank:

TH: Butland (Crystal Palace)

IV: Naismith (Luton Town)

RAV: Singo (Torino)

ZOM: Götze (PSV Eindhoven)

ZM: Van den Belt (PEC Zwolle)

ZM: Dahoud (Borussia Dortmund)

ZOM: Martinez (Al Nassr)

RF: Barak (Hellas Verona)

ST: Guirassy (Rennes)

ST: Ben Yedder (AS Monaco)

ST: Brobbey (RB Leipzig)

ST: Mitrovic (Fulham)

Kandidaten aus der Bundesliga für das TOTW 18

Diese Spieler aus der Bundesliga könnten dabei sein:

Robert Lewandowski hat am Wochenende mal wieder das getan, was er am besten kann: Tore schießen. Beim Spiel gegen den 1. FC Köln gelangen dem Bayern-Stürmer sogar 3 Treffer, weshalb ihm Platz im neuen TOTW sicher zu sein scheint.

hat am Wochenende mal wieder das getan, was er am besten kann: Tore schießen. Beim Spiel gegen den 1. FC Köln gelangen dem Bayern-Stürmer sogar 3 Treffer, weshalb ihm Platz im neuen TOTW sicher zu sein scheint. Thomas Meunier , der Rechtsverteidiger von Borussia Dortmund, eröffnete das Spiel gegen den SC Freiburg und mit 2 Toren

, der Rechtsverteidiger von Borussia Dortmund, eröffnete das Spiel gegen den SC Freiburg und mit 2 Toren Peter Gulacsi von RB Leipzig hielt alles, was auf sein Tor kam und konnte das Spiel mit einer sauberen Weste beenden. Leipzig gewann 2:0 gegen Stuttgart und Gulacsi könnte sich eine Inform-Karte im neuen Team der Woche verdient haben.

von RB Leipzig hielt alles, was auf sein Tor kam und konnte das Spiel mit einer sauberen Weste beenden. Leipzig gewann 2:0 gegen Stuttgart und Gulacsi könnte sich eine Inform-Karte im neuen Team der Woche verdient haben. Beim 1:0 Sieg von Mainz gegen Bochum lieferte Jeremiah St. Juste eine starke Leistung und konnte diese sogar mit dem Siegtreffer krönen. Ob er dafür ins TOTW kommt, erfahren wir am Mittwoch.

eine starke Leistung und konnte diese sogar mit dem Siegtreffer krönen. Ob er dafür ins TOTW kommt, erfahren wir am Mittwoch. Mahmoud Dahoud vom BVB machte ein herausragendes Spiel beim 5:1 Sieg gegen Freiburg und konnte zahlreiche erfolgreiche Pässe, ein Tor sowie eine Vorlage verbuchen. Das könnte ihm durchaus einen Platz im neuen TOTW bringen.

Was haltet ihr von Vorhersagen zum TOTW 18? Findet ihr andere Spieler hätten es mehr verdient? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

