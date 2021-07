In FIFA 22 braucht der beliebte Pro-Clubs-Modus endlich ein paar richtig große Neuerungen. MeinMMO zeigt euch, was EA Sports an Pro Clubs verbessern könnte.

Der Release von FIFA 22 ist in Sicht (1. Oktober 2021) und es gibt bereits erste Infos über das neue Gameplay sowie über neue FUT-Inhalte. Doch über Pro Clubs in FIFA 22 hat EA bisher noch kein Wort verloren. Wir bei MeinMMO sind gespannt, welche Neuerungen der Modus erhält und zeigen euch die größten Wünsche der FIFA-Community.

Alles zum FIFA 22 Release erfahrt ihr hier.

Diese Neuerungen braucht Pro Clubs in FIFA 22

Was ist eigentlich Pro Clubs? Für viele FIFA-Spieler ist Pro Clubs der beste Modus in FIFA, denn er kommt relativ nah an das echte Fußballspielen heran. Man steuert nur einen einzigen Spieler, den man sich vorher erstellt hat und versucht auf der eigenen Position in einem Online-Match zu überzeugen. Dabei kann man vom Torwart bis zum Stürmer jede Position besetzen und durch gute Aktionen und Noten Punkte verdienen, um den eigenen Pro stetig zu verbessern.

Den besonderen Reiz macht der Multiplayer-Aspekt aus, denn Matches von 11 VS 11 mit 22 menschlichen Spielern sind theoretisch möglich. Jedoch sind Matches mit 3 bis 6 realen Spielern pro Team, eher die Norm.

1. Einwechslungen und Live-Übertragungen

Viele Pro-Clubs-Spieler dürften es kennen: Man verabredet sich zum Zocken, kommt etwas zu spät und die Freunde haben bereits losgelegt und sind mitten im ersten Match. Jetzt bleibt einem nichts anderes übrig, als zu warten, bis das Spiel beendet ist und den Freunden in der Party beim Match zuzuhören.

Wäre es nicht viel cooler, wenn man das Match wirklich live anschauen könnte und die Freunde anfeuert? Traumhaft wäre es sogar, ins laufende Spiel eingewechselt werden zu können, um vielleicht ja das entscheidende Tor zu schießen. Wir sind gespannt, ob wir in FIFA 22 eine solche Neuerungen sehen werden.

2. Realistischere Spieler

Zwar bietet Pro Clubs jetzt schon die Möglichkeit sich realistische Spieler zu erschaffen, die echten Fußballern durchaus ähnlich sind. Doch oft begegnet man auf dem virtuellen Rasen ziemlich unrealistischen Kickern mit Körperformen, die fußballerisch keinen Sinn machen. Man spielt ständig gegen winzige 1,60 m Stürmer, die unaufhaltsam schnell und wendig sind. Größere, kräftigere und dadurch realistischere Stürmer spielen in Pro Clubs kaum eine Rolle.

Ganz realistisch sehen die Spieler nicht immer aus

Besser wäre es, wenn Pro Clubs Spieler belohnen würde, die nicht nur auf Schnelligkeit und die aktuelle Meta setzen würden. Ein ausbalancierteres Gameplay könnte hier Abhilfe schaffen.

3. Eine bessere KI der CPU-Spieler

FIFA 21 hat endlich die Möglichkeit gebracht die Taktik der CPU-Mitspieler einzustellen, um mehr Kontrolle über das Spiel zu erhalten – eine ziemlich praktische Neuerung. Doch richtig klug agieren die CPU-Spieler leider nicht immer. Oft, besonders im Angriffsspiel, sind die virtuellen Mitspieler überfordert und passen sich den Ball lieber hin und her, anstatt einen Angriff einzuleiten.

Mehr Spielintelligenz und mehr Varianz im Angriffsspiel sind daher eine Neuerung, die sich viele Pro-Clubs-Spieler wünschen würden.

4. Besseres Matchmaking

Man kann zwar in Pro Clubs einstellen, nur Teams begegnen zu wollen, die die gleiche Anzahl an menschlichen Spielern haben, doch leider funktioniert diese Option nicht richtig. Oft begegnet man beispielsweise als 3er Team trotzdem Teams mit deutlich mehr realen Spielern, was zu einer herben Niederlage führen kann.

Außerdem ist es etwas unfair, wenn man gegen im Saison-Modus gegen Teams antreten muss, die 2 Ligen höher spielen – alleine schon, weil dann die CPU-Spieler stärker sind.

5. Mehr Modi für mehr Abwechslung

Aktuell kann man entweder mit zufälligen FIFA-Spielern ein Sofortspiel starten oder mit Freunden und dem eigenen Club Pokal- oder Saison-Matches spielen. Man startet in Liga 10 und kann sich mit Geduld und Können bis Liga 1 hochspielen. Doch weitere spannende Modi gibt es in Pro Clubs leider nicht.

Etwas Abwechslung wäre also nicht schlecht für die Spielerschaft. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Trainingsarena für den eigen Pro Club? Man könnte mit dort mit den Mitspielern trainieren, Trainingsmatches durchführen oder die eigenen Skills verbessern.

Wir sind gespannt, ob EA für Pro Clubs einige Punkte dieser Liste vorstellen wird. Spielt ihr selbst Pro Clubs und welche Neuerungen wünscht ihr euch? Verratet es uns doch in den Kommentaren!

Einen genaueren Einblick in das Gameplay von FIFA 22 findet ihr derweil hier:

Wir haben FIFA 22 getestet und das Beste waren die neuen Torhüter.