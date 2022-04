In FIFA 22 ist bislang kein Event für heute Abend angekündigt. Dennoch könnte es sein, dass ein paar Inhalte in FUT auftauchen – sagen zumindest Leaker.

Was ist gerade in FIFA 22 los? In FIFA 22 läuft aktuell noch das FUT-Fantasy-Event, dessen zweites Team sich derzeit noch in Packs befinden. Daneben stecken außerdem noch RTTF-Karten in den Packs, die kürzlich als Mini-Release hinzugefügt wurden.

Beide Karten-Gruppen verschwinden aber heute Abend um 19:00 Uhr aus den Packs.

Normalerweise würden sie nun durch andere Event-Karten ersetzt werden. Denn dass ein Freitag ohne neue Promo in FIFA 22 auskommt – das ist mittlerweile echt selten geworden.

Schaut man allerdings in FIFA 22 Ultimate Team vorbei, gibt es keinen Ladebildschirm, der ein neues Event oder irgendwelche Promo-Karten für heute Abend ankündigen würde. Auch bei den Leaks, die zuletzt sehr oft ins Schwarze trafen, gibt es derzeit keine Hinweise auf Promo-Teams.

Dennoch könnte heute Abend eine Art Event anstehen.

Leaks sprechen von SBCs und Helden in FIFA 22

Was sagen die Leaks? Der Twitter-Account „Fut Sheriff“ hat sich mittlerweile einen Namen gemacht, was Leaks in FIFA 22 angeht. Auch Fut Sheriff weiß derzeit nichts von einem Promo-Team – dafür aber von anderen Inhalten.

Achtung: Wenn ihr mögliche Spoiler vermeiden wollt und euch lieber von Inhalten überraschen lasst, lest hier nicht weiter.

Unter anderem sollen demnächst mehrere Showdown-SBCs ihren Weg zu Ultimate Team finden. Die kennt man bereits aus der Vergangenheit: Hier stehen zwei Spieler zur Auswahl, deren Teams demnächst im echten Leben gegeneinander spielen. Die Sieger-Karte kriegt dann einen dicken Boost auf ihre Werte.

Fut Sherriff spricht beispielsweise von einer SBC zwischen Barcelona und Sevilla, oder auch Villareal gegen Bayern (via Twitter).

Darüber hinaus spricht FUT Sheriff davon, dass neue Karten-Varianten eingeführt werden: FUT Hero Captain und FUT Captain.

Hierbei könnte es sich unter anderem um verbesserte Versionen der aktuellen FUT Helden handeln – dabei handelt es sich aber um reine Spekulation.

Ob, wann und in welcher Form diese Inhalte aber ihren Weg zu FUT finden, ist derzeit ebenfalls noch völlig offen. Es handelt sich um Leaks, nicht um offizielle Informationen.

Bei den FUT Helden handelt es sich um bekannte Spieler vergangener Zeiten, die aber nicht ganz den Ikonen-Status erreicht haben. Gerade zum Start waren sie in FIFA 22 sehr beliebt, wurden mittlerweile aber von anderen Karten überholt. Eine neue Version könnte sie wieder interessanter machen.

Überhaupt wurden viele beliebte Karten mittlerweile von Spezialkarten in den Schatten gestellt – eben weil es so viele Events gibt. Das gilt vor allem für die Gold-Karten in Ultimate Team. Doch ein paar Gold-Karten halten immer noch mit – die zeigen wir euch hier.