Ein neues Feature sorgt in der Community von Pokémon GO für Diskussion: – „Warum geht es immer um die größten?“

In Pokémon GO gibt es seit kurzem zwei neue Features. Doch eines von ihnen wird von den Trainern jetzt ordentlich kritisiert. Wir von MeinMMO zeigen euch, um welches Feature es dabei genau geht und welche Änderung sich die Spieler wünschen.

Um welche Funktion geht es? Seit etwas ein paar Wochen können Trainer in Pokémon GO nicht nur Routen entdecken, sondern an ausgewählten PokéStops an sogenannten Showcases teilnehmen. Dabei handelt es sich um eine Art Wettbewerb, bei dem Trainer ihre Exemplare eines zuvor festgelegten Monsters miteinander vergleichen können und so Belohnungen kassieren.

Doch nun wird die Funktion durch einige Trainer kritisiert. Was der Hintergrund ist, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Trainer fordern mehr Vielfalt bei den Showcases

Kritik an der Größe: In den letzten Wochen hattet ihr immer wieder die Gelegenheit an den neuen Showcases teilzunehmen. Von Schiggy und Quapsel über Balgoras und Amarino bis hin zu Lilminip, konntet ihr eure Exemplare vergleichen. Doch dabei geht es bisher immer nur um eins: Welches ist das größte.

Um einen Sieg zu erlangen müsst ihr dafür am besten ein großes und schweres XXL-Pokémon des gesuchten Monsters besitzen. Und genau das stößt nun dem einen oder anderen Trainer sauer auf.

So schreibt der Reddit-User ArcticWolfl in seinem Beitrag (via reddit.com): Warum geht es bei allen Showcases darum, wer das größte hat? Mal im Ernst: Warum gibt es überhaupt XXS-Pokémon, wenn es keinen Wettbewerb für die Kleinsten gibt? Wir sind hier bei Pokémon GO, nicht in der Umkleidekabine einer Highschool.

Warum ist das ein Thema? Bereits seit längerem können Trainer in Pokémon GO Monster in verschiedenen Größen fangen. Besonders die Pokémon der Typen XXS und XXL werden für das Vervollständigen der Medaillen im Spiel benötigt.

Durch die Einführung der neuen Showcase-Funktion sollten sie nun endlich auch einen Nutzen haben, um sie zu sammeln. Doch bislang finden hierbei nur die XXL-Pokémon Verwendung.

Trainer spottet: XXS wird es geben, sobald ich meine Box geleert habe

Das wünschen sich Trainer: Auch andere Trainer finden es schade, dass es immer nur um die größten Pokémon geht und wünschen sich zukünftig hierbei mehr Vielfalt. Dabei hoffen sie insbesondere darauf, dass es auch bald XXS-Pokémon in den Wettbewerben geben könnte und somit endlich auch nach den kleinsten Exemplaren eines Typs gesucht wird.

Und auch die Auswahl der Monster könnte aus Sicht der Trainer überdacht werden. So fänden es einige interessant, wenn es nicht immer nur Showcases mit einem festgelegten Monster gibt, sondern es auch hier eine Auswahl gäbe, wie es bei vereinzelten Events bereits umgesetzt wurde.

Allerdings vermuten sie, dass eine solche generelle Umsetzung noch etwas dauern könnte, um etwa mögliche Fehler im Spiel vor dem bevorstehenden großen GO Fest zu vermeiden. Oder genau im falschen Moment kommt.

So kann man folgende Kommentare auf Reddit lesen:

godsim42: XXS wird es geben, sobald ich meine Box geleert habe.

RavenousDave: Bei der Vorstellung von Niantic wurde sowohl von kleinsten als auch von größten Showcases gesprochen. Ich vermute, sie werden eine Zeit lang die größten betreiben und dann zu den kleinsten wechseln. Solange die GO Fests laufen, wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern. Zumindest hoffe ich das nicht, denn das könnte das GO Fest kaputt machen.

Arizzira: Es gibt wirklich keinen Grund, warum ein Pokéstop nicht ‘Kleinste Lilminip’ sucht, für konkurrierende XXS-Lilminip, während der nächste Pokéstop ‘Größte Lilminip’ mit konkurrierenden XXL-Lilminip sucht. Sie können sogar einige Stops zu völlig anderen Pokémon machen, wie sie es während der Abenteuerwoche (Balgoras und Amarino) oder beim C-Day (Quapsel, Quappp, Quaxo) getan haben.

Trainer sehen Kritik gelassen: Andere Spieler sehen die Kritik hingegen eher gelassen, denn in den Showcases gibt es in der Regel Monster, die es während eines Events besonders oft in der Wildnis zu finden gibt. Aus diesem Grund sehen sie keinen Grund, weshalb man die gesammelten XXL- und XXS-Pokémon aufheben sollte.

So erklärt Opposite-Chocolate42 (via reddit.com): Ich habe gerade alle meine XXS gelöscht, weil ich denke, dass es bisher nur um die größten ging. Aber in der Regel spawnen die Pokemon der Showcases in der Wildnis, so dass man XXS und XXL vielleicht nicht einmal braucht, um sie zu halten, es sei denn, man will sie auch.

Was sagen die Entwickler dazu? Die Entwickler von Pokémon GO bestätigen auf ihrer Seite, dass es vorerst nur Showcases mit großen Exemplaren geben wird, schließen aber Änderungen nicht aus. So schreiben sie folgendes (via niantic.helpshift.com): Derzeit gibt es nur Showcases für das größte Pokémon. In Zukunft können jedoch weitere Showcases hinzukommen.

Wann es soweit sein wird und wie diese weiteren Showcases dann aussehen werden, geht daraus aber nicht hervor und bleibt somit vorerst abzuwarten. Sobald es hierzu neue Informationen gibt, erfahrt ihr es aber bei uns auf MeinMMO.

Wie gefällt euch die neue Showcase-Funktion? Findet ihr auch, dass es endlich mehr Vielfalt geben sollte? Oder seid ihr mit dem aktuellen Vorgehen zufrieden? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

