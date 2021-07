Fallout 76 verspricht „bedeutendes Feature“ – Sind es private Welten für alle oder Fraktionen?

Der Test-Server öffnet noch um Juli erneut seine Pforten und ihr könnt ihm auf dem PC beitreten. Wenn ihr so lange warten oder euch im Genre weiter umsehen möchtet, findet ihr in unserer Liste die aktuell besten Survival-Games für PC, PlayStation und Xbox .

Schon seit Release von Fallout 76 bitten Spieler darum, in privaten Welten spielen zu können. Andere Survival-Games bieten solche Dienste oft über eigene Server an, die man sich über Drittanbieter mieten kann.

In einem neuen Blogpost haben die Entwickler von Fallout 76 ein „bedeutendes neues Feature“ für das kommende Update versprochen. Was genau es sein wird, wollten sie noch nicht verraten, aber es gibt schon Hinweise.

