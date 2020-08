Im Rahmen der QuakeCon veranstaltet The Elder Scrolls Online (ESO) eine kostenlose Probephase. Für rund 10 Tage könnt ihr das MMORPG ausprobieren und eure ersten Schritte in Tamriel machen. Wir verraten euch, was das Spiel besonders macht und warum ihr es ausprobieren solltet.

Was ist das für eine Probewoche? Vom 6. August bis zum 19. August für PC und Xbox One bzw. bis zum 20. August für PS4-Spieler um jeweils 16:00 Uhr könnt ihr das MMORPG kostenlos spielen.

Dabei könnt ihr auf alle Inhalte des Grundspiels zugreifen, darunter die 4 ursprünglichen Klassen, 24 Gebiete inklusive Morrowind und die Hauptgeschichte samt Prolog zur neuen Erweiterung Greymoor, der offiziell zum Grundspiel gehört.

Erstellt ihr euch einen komplett neuen Account, erhaltet ihr sogar 500 Kronen, die Echtgeld-Währung des MMORPGs.

Spieler, die sich bei anderen Events bereits einen Test-Account erstellt hatten, können zudem einfach an dem aufgehörten Punkt weiterspielen.

Wer jetzt sich einen Account erstellen möchte, kann dies auf der offiziellen Webseite von ESO tun.

In der neusten Erweiterung von ESO geht es nach Skyrim und ihr kämpft gegen diesen Vampirfürsten.

Warum solltet ihr ESO ausprobieren? Auf dem MMORPG-Markt herrscht derzeit flaute und viele sehnen sich nach einem neuen Spiel. Doch manchmal kann es auch interessant sein, einen alten Titel neu zu entdecken.

Bei ESO gibt es jedoch immer das Hindernis Buy2Play. Im Normalfall muss als erstmal Geld investiert werden, bevor überhaupt gespielt werden kann. Das ist nun nicht der Fall.

ESO ist sogar ein richtig interessanter Titel. Das Spiel zählt zu den besten MMORPGs für Solo-Spieler und doch auch Fans anderer Spielweisen kommen auf ihre Kosten. Zudem ist ESO besonders einsteigerfreundlich und feierte 2020 sogar Spieler-Rekorde auf Steam.

ESO bietet etwas für jeden Spieler-Typen

Was macht ESO aus? Im Vergleich zu anderen MMORPGs hat ESO keine Level-Barrieren, die euch davon abhalten, bestimmte Inhalte zu sehen. Ihr könnt theoretisch sofort mit dem Prolog der neuen Erweiterung starten oder Dungeons erledigen. Ihr passt euch dem Content an und der Loot wiederum passt sich euch an.

Zudem setzt ESO auf ein sehr actionreiches Kampfsystem, das aber gleichzeitig Neueinsteiger in das Genre nicht überfordert. Behutsam werdet ihr an die Fertigkeiten und Besonderheiten des Spiels herangeführt, wobei sich Veteranen aus dem „Elder Scrolls“-Universum sehr schnell zurechtfinden und bekannte Orte aus Skyrim oder Morrowind wiedersehen werden.

Wer hingegen eher auf soziale Aspekte setzt, kann:

Somit ist für jeden Spieler-Typen etwas gegeben.

Welche Nachteile hat ESO? Falls euch das MMORPG überzeugt, müsst ihr erstmal Geld ausgeben, um die weiteren Inhalte erleben zu können. Passend zur Probewoche läuft jedoch ein Sale, der je nach Plattform aber schon am 11. August endet. Dort bekommt ihr derzeit Greymoor samt aller vorherigen Erweiterungen für 45,49 Euro statt 69,99 Euro.

Allerdings gibt euch dies noch nicht den Zugriff auf alle Inhalte. Die einzelnen und kleineren DLCs, von denen zurzeit 3 pro Jahr veröffentlicht werden, kosten jeweils Kronen oder alternativ das monatliche Abonnement ESO+.

Worauf sollten Anfänger achten? Bei kaum einem anderen MMORPG gilt es so sehr wie hier: Der Weg ist das Ziel. Nutzt die Test-Phase, um euch mit dem Spiel vertraut zu machen, aber versucht nicht zu schnell das Ende zu erreichen.

Genießt hingegen die Story, macht euch mit eurem Charakter vertraut und wechselt vielleicht auch durch die vorhandenen Klassen. Versucht außerdem diese 5 klassischen Anfänger-Fehler in ESO zu vermeiden.