Das MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) kann gerade für Wiedereinsteiger oder Neueinsteiger eine harte Nuss sein. Wir wollen hier mit euch ein paar richtig doofe Anfängerfehler teilen, die wir selbst gemacht haben und ihr leicht vermeiden könnt.

Die Elder Scrolls Online ist ein sehr vielseitiges Spiel mit vielen DLCs und Addons. Wenn man da einige Jahre nicht spielt oder ganz neu anfängt, verliert man gerne mal den Überblick. Den Start der Hauptquest zu finden, kann da schon eine Herausforderung sein.

Ich, MeinMMO-Autorin Larissa Then, habe ESO zum ersten Mal in der Beta gespielt. Dann habe ich einige Jahre ausgesetzt, und als ich wieder kam, war alles wie Neuland für mich. Ich habe dennoch einfach losgelegt und mich zunächst nicht wirklich belesen.

Dadurch sind mir ein paar richtig doofe Anfängerfehler unterlaufen, die ich hier mit euch teilen möchte. Einige davon sind auch den Mitspielern in meiner Gilde und nicht mir selbst passiert.

1. Zu viel Gold fürs Reisen raushauen

Das ist der Fehler: In ESO gibt es auf jeder Karte verschiedene Wegschreine. Mit denen könnt ihr von A nach B reisen. So seid ihr richtig schnell unterwegs, mal abgesehen von den Ladezeiten.

Teleportiert ihr euch nun mitten aus der Karte zu einem Wegschrein, zahlt ihr dafür einen Obolus. Zu Beginn eurer ESO-Karriere kann viel Reisen also ganz schön ins Gold gehen. Es sei denn, ihr vermeidet im Gegensatz zu mir diesen doofen Fehler.

Die Wegschreine seht ihr als Türmchen auf eurer Karte

So sollte es eigentlich sein: Ihr könnt nämlich auch kostenlos zu einem Wegschrein eurer Wahl reisen. Dafür müsst ihr nur zum nächsten Wegschrein auf eurer Karte und diesen anklicken. Dann öffnet sich die Map und ihr könnt zu einem bereits entdecken Punkt aufbrechen.

Von einem Punkt zum anderen zu reisen, kostet euch kein Gold. Und da die Wegschreine beinahe überall gut erreichbar sind, braucht es auch nicht wirklich mehr Zeit. Ansonsten könnt ihr kostenlos reisen, wenn ihr euch zu einem Gruppen- oder Gildenmitglied teleportiert.

2. Die Stats müssen alle gleichmäßig sein

Das ist der Fehler: Bei ESO habt ihr drei verschiedene Stats, die ihr skillen könnt: Leben, Ausdauer und Magicka. In anderen MMOs verteilt man diese Attribute oft so, wie man sie gerade braucht.

Ihr kümmert euch mal um euer Leben, aber auch um eure Ausdauer und euer Mana. Das dachte ich zumindest am Anfang und habe meine Stats relativ gleichmäßig verteilt.

Die drei skillbaren Attribute in ESO

So sollte es eigentlich sein: In ESO ist das jedoch weniger sinnvoll. Für gewöhnlich sucht man sich einen Stat aus. Es gibt hier die verschiedenen Rollen Tank, Damage-Dealer und Heiler. Wir von MeinMMO verraten euch, welche Klassen sich für welche Rolle am besten eignen. Solltet ihr euch für die Tank-Rolle entscheiden, spielt aber auch bitte Tank. Die Fake-Tanks in ESO nerven nämlich.

Wollt ihr jetzt beispielsweise Heiler spielen, skillt ihr nur auf Magicka. Als DD entscheidet ihr euch entweder für eine Ausdauer- oder eine Magicka-Ausprägung. Alle drei Stats zu skillen ist jedenfalls meist unsinnig.

3. Nur Skills, die auch Schaden machen, sind wichtig

Das ist der Fehler: Ich selbst bin ein großer Verfechter von Schaden über Zeit und Selbstheilungs-Skills. Jedoch haben mir einige aus der Gilde berichtet, dass sie zu Beginn dachten, es würden sich nur rohe Schadensattacken lohnen.

Wenn die Gegner schnell besiegt sind, braucht es ja auch keine Heilung und keinen Schaden über Zeit – logisch.

So sollte es eigentlich sein: Die Rassen und Klassen in ESO sind sehr vielseitig. Ihr könnt mit jeder Klasse beinahe alles an Waffen und Rüstungen gut spielen und auch alle Rollen sind in der Theorie möglich.

Dadurch habt ihr eine große Auswahl an Attacken. Ihr solltet aber stets darauf achten, dass ihr nicht nur viel Schaden macht, sondern auch eine gute Überlebensfähigkeit mitbringt.

Beim Kampf gegen einen Gramsturm zählt eben nicht nur der Schaden, ihr müsst auch überleben

Gerade bei längeren Kämpfen oder wenn viel Schaden rein kommt, wie bei den neuen Gramstürmen, die mein Kollege Jürgen Horn besser findet als Drachen, ist das sehr wichtig. Zumindest, wenn ihr sie in kleinen Gruppen spielt. So kann euch ein ordentlicher Self-Heal auch mal über Wasser halten, wenn kein Heiler anwesend ist oder gerade anderweitig zu tun hat.

4. Jedes Ausrüstungsteil muss maximal verbessert sein

Das ist der Fehler: Bei ESO könnt ihr euch selbst Ausrüstung bauen oder eure Gildenmitglieder fragen, was sie euch herstellen können. Ansonsten bekommt ihr natürlich auch Rüstungen und Waffen in Massen gedroppt.

Meist ist eure Ausrüstung dann Erlesen oder Überlegen, zwei der niedrigsten Seltenheitsstufen. In ESO könnt ihr die Gegenstände jedoch noch aufwerten. Das geht bis zu einer legendären Stufe. Umso höher die Stufe, desto mehr Materialien braucht ihr für den Erfolg.

Natürlich dachte ich zu Beginn, wie toll das wäre, wenn die gedroppte oder hergestellte Ausrüstung episch oder legendär wäre. Dann haut man unzählige Materialien heraus für ein Teil, das man ohnehin bald austauscht.

So sollte es eigentlich sein: Für eure Level-Phase reichen die ersten Seltenheitsstufen auf jeden Fall aus. Erst ab Level 50 und CP 160 solltet ihr ernsthaft über das Aufwerten eurer Ausrüstung auf legendär nachdenken.

Ein hergestelltes Set-Teil mit der Fähigkeit „Lehrend“

Sucht euch einen netten Gilden-Member, der euch Equipment zum Leveln herstellt. Es gibt nämlich Sets mit der Fähigkeit „Lehrend“, die euch gesteigerten Erfahrungsgewinn einbringen. Diese Gegenstände sind für die Level-Phase in der Herstellung nicht teuer und ihr solltet leicht ran kommen.

5. Mehrere Wochen in First-Person verbringen

Das ist der Fehler: Ein absolut vermeidbarer und umso witzigerer Fehler ist einem meiner Gildenmitglieder passiert. Er hat ESO angefangen und befand sich irgendwie in der First-Person-Perspektive. So hat er mehrere Wochen verbracht, ohne auf Third-Person umzuschalten.

Das kann beim einen oder anderen natürlich auch Absicht sein. Mein Kollege ist da jedoch irgendwie rein geraten und wusste einfach nur nicht, dass er das umstellen kann. Meist spielt man MMORPGs aus der Third-Person-Perspektive, also von außen, so zocken auch viele in ESO.

Ich spiele ESO gerne über Außensicht, First-Person ist nichts für mich in Online-Games

So sollte es eigentlich sein: Wenn ihr gerne aus der ersten Person heraus spielt, ist das vollkommen legitim. Falls ihr jedoch eigentlich lieber eine Außenansicht hättet, könnt ihr den Kameramodus ganz leicht per Tastendruck ändern.

Die Standardtasten dafür sind:

V auf dem PC

Richtungstaste nach unten antippen auf der PS4

Steuerkreuz unten antippen auf der Xbox One

Jetzt wisst ihr von meinen Noob-Fehlern bei denen ich mir heute denke: „Warst du eigentlich blöd?“. Meine Gildenmitglieder und ich haben uns über Voice-Chat zu dem Thema ausgetauscht und viel über uns selbst gelacht. Wie schaut das bei euch aus? Habt ihr doofe Fehler gemacht am Anfang oder seid ihr gleich als Pro-Gamer eingestiegen?