In dem MMORPG The Elder Scrolls Online finden bald die Feierlichkeiten zum Schwarzen Herz von Skyrim statt. Vom 17. bis zum 29. November 2022 habt ihr Zeit, eure Belohnungen zu sammeln. MeinMMO verrät euch alle Details über das Skyrim-Event und wie ihr schnell an eure Belohnungen kommt.

Wann sind die Feierlichkeiten zum Schwarzen Herz von Skyrim? Sie starten am Donnerstag, den 17. November um 16:00 Uhr MEZ und gehen bis zum Dienstag, den 29. November um 16:00 Uhr MEZ.

Was sind die Feierlichkeiten zum Schwarzen Herz von Skyrim? Das ist ein Event, welches sich um die das westliche Himmelsrand und das Reik dreht. Bei diesem Event gibt es keinen Erfahrungsbonus. Dennoch warten auf euch eine Menge Extra-Belohnungen aus den Kisten mit Plündergut der Grauen Schar.

So könnt ihr an den Feierlichkeiten zum Schwarzen Herz von Skyrim teilnehmen

Wo findet das Event statt? Für dieses Event müsst ihr euch ins westliche Himmelsrand oder das Reik begeben. Dort könnt ihr tägliche Quests erledigen, Weltenbosse und Gewölbe-Bosse besiegen oder einfach Ressourcenvorkommen und mehr beim Erkunden sammeln.

Am besten startet ihr einfach mit der passenden Einführungsquest zum Event.

Woher bekomme ich die erste Quest? Die Einführungsquest mit dem Namen „Blutige Wiedervereinigung“ könnt ihr kostenlos im Kronenshop erwerben. Alternativ könnt ihr euch auch zum Zelt der Impresaria begeben oder den Dunkelelfen Mel Adrys aufsuchen, welcher sich in der Nähe von Karthwacht aufhält.

Diese Belohnungen gibt es bei den Feierlichkeiten zum Schwarzen Herz von Skyrim

Euch erwarten eine Menge Belohnungen rund um das Thema Skyrim. Aber es gibt eine Belohnung, die besonders spannend ist. Denn sie ermöglicht euch erstmals in ESO zu bestimmen, ob es Tag oder Nacht ist (und noch viele Zeiten dazwischen).

Mit dem Stundenglas von Alkosh könnt ihr die Tageszeit in eurem Heim bestimmen.

Bei den Feierlichkeiten zum Schwarzen Herz von Skyrim gibt es dieses Jahr erstmals das zweite Fragment für das Stundenglas von Alkosh. Dieses erlaubt euch die Tageszeit in eurem Heim anzupassen.

Besondere Belohnungen der Feierlichkeiten zum Schwarzen Herz von Skyrim im Überblick

Belohnungen Quelle Ruhmreiche Kiste mit Plündergut der Grauen Schar 1. tägliche Quest im westlichen Himmelsrand / Reik

oder

1. wöchentliche Quest für die Prüfung Kynes Ägis Normale Kiste mit Plündergut der Grauen Schar – jede weitere tägliche Quest

– Anführer in Gewölben & Weltenbosse

– Gramstürme

– Anführer aus den DLC-Dungeons:

Eiskap, Unheiliges Grab, Kastell Dorn, Steingarten

– Kynes Ägis

– Grund des Vateshran

– Monster besiegen

– Schatztruhen, Wertkassetten & Diebesgut

– Anklickbare Gegenstände öffnen

– Psijik-Portale

– Ressourcenvorkommen Ereignisscheine x 2 Zum 1. Mal pro Tag:

– Tägliche Quest im westlichen Himmelsrand

– Tägliche Quest im Reik Schätze aus Himmelsrand

(grüne oder blaue Qualität) Normale Kiste mit Plündergut der Grauen Schar Gegenstandssets aus der offenen Welt von Himmelsrand

(grüne oder blaue Qualität) Normale Kiste mit Plündergut … Stilmaterialien für Handwerkssets aus Himmelsrand Normale Kiste mit Plündergut … Schatzkarten oder Fundberichte

(westliches Himmelsrand oder Reik) Normale Kiste mit Plündergut … Stilseiten für Handwerksstile aus Himmelsrand:

Schwarzweite-Vorhut

Graumoor

Nachttiefen

Waffenkammer von Arkthzand

Unbezähmbare Hüter Normale Kiste mit Plündergut … Materialien:

Chaurusei

Boshafter Verdicker

Purpurne Nirnwurz Normale Kiste mit Plündergut … Baupläne für Einrichtungsgegenstände aus Himmelsrand Normale Kiste mit Plündergut … Stilseiten für Rüstung:

Saarthaal-Gelehrter NEU!

Standfesten von Sovngarde NEU! Normale Kiste mit Plündergut … Fragmente für die Seelenfeuer-

Drachenillusion (Andenken):

Geheiligtes Stundenglas-Becken

Illuminierte Drachenschriftrolle

Kvatch-Weihrauch Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Fragmente für Geheiligtes Stundenglas von Alkosh (Einzigartige Einrichtung):

Glasbläser-Werkzeuge mit Gravur

Geheiligter Weißgoldbarren NEU! Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Gildenempfehlungen für Gefährten Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Gruppenreparaturmaterial der Impresaria Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Federn des heranwachsenden Indrik Indrik-Händlerin (Nenulauure) Reinschnee-Indrikbeeren Indrik-Händlerin (Nenulauure) Purpur-Indrikbeeren Indrik-Händlerin (Nenulauure) Frostlicht-Indrik (Begleiter) Indrik-Händlerin (Nenulauure) Rosendorn-Indrik (Begleiter) Indrik-Händlerin (Nenulauure)

Ihr könnt während des Events 2 Ereignisscheine pro Tag bekommen. Insgesamt sind das im gesamten Event-Zeitraum also 26 Ereignisscheine.

Tipps und Tricks, um an viele Belohnungen während des Events zu kommen

Nehmt beide Quests für Gramstürme an

Wenn ihr sowohl im Reik (Markarth) als auch im westlichen Himmelsrand (Einsamkeit) die tägliche Gramsturm-Quest annehmt, könnt ihr beide Quests mit nur einem Gramsturm erledigen. Ob es sich dabei um einen Gramsturm im Reik oder dem westlichen Himmelsrand handelt, ist dabei egal.

So habt ihr auf einen Schlag die beiden Ereignisscheine als auch die tägliche ruhmreiche Kiste mit Plündergut der Grauen Schar sicher.

Sucht euch eine Gruppe, um tägliche Quests zu teilen

Jeder Spieler (bzw. jeder Charakter) kann nur eine Quest pro Questgeber am Tag bekommen. Das heißt aber nicht, dass es nicht die Möglichkeit gibt auch weitere tägliche Quests zu erledigen. Dafür muss euch aber ein anderer Spieler diese Quest teilen. Sucht euch also am besten eine Gruppe mit der ihr die Quests erledigen könnt.

Wenn ihr keine Gruppe findet, behaltet den Zonen-Chat im Auge. Bestimmt sucht schon jemand nach weiteren Spielern. Ansonsten stellt einfach selbst eine Anfrage in den Zonen-Chat.

Denkt an die maximale Anzahl von Ereignisscheinen

Ihr könnt insgesamt nur 12 Ereignisscheine sammeln. Darüber hinaus gehen die Scheine leider verloren. Achtet also darauf, dass ihr eure Scheine ausgebt, bevor ihr keine weiteren mehr einsammeln könnt.

Tauscht Items in eurer Community oder Gilde

Natürlich bekommt ihr auch mal die eine oder andere Belohnung doppelt. Aber das ist kein Problem. Denn ihr könnt einfach mit anderen Spielern tauschen. Bestimmt geht es einigen genauso.

Sucht in den Gildenläden

Solltet ihr wirklich gar keine Zeit zum Spielen haben, bis das Event endet, dann besucht die Gildenläden. Aktuell findet ihr viele der Belohnungen zu niedrigen Preisen.

