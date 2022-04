Entspanntes Gaming mit CyberGhost VPN (Deal 3 Monate gratis) [Anzeige]

Hattet ihr schein einmal das Problem, dass ein bestimmtes Spiel in eurem Land nicht verfügbar oder unzugänglich war? Mit einem VPN könnt ihr das Geoblocking effektiv umgehen , indem ihr einen Server im jeweils anderen Land auswählt. Dadurch wird eure IP-Adresse maskiert , was zudem vor Hackerangriffen schützen kann. Die Vorteile in Sachen Sicherheit gehen noch etwas weiter: Ein aktiver VPN-Service kann etwa DDoS-Attacken verhindern . Wollt ihr im Urlaub gamen und die ausländische IP-Adresse verhindert den Zugriff auf bestimmte Inhalte, hilft ein VPN auch. Verbindet euch mit einem Server in eurem Heimatland und ihr könnt wieder auf alles zugreifen.

Wer sich etwas mit VPN-Anbietern beschäftigt, wird schnell merken, dass ein erbitterter Preiskampf beinahe schon zum Alltag gehört. Nutzer haben es dagegen schwer, herauszufinden, welches Angebot tatsächlich seriös ist oder nur große Versprechungen ohne Hintergrund macht. Hier sollte man also auf eine möglichst gute Reputation des Anbieters achten. Seit über 15 Jahren gibt es CyberGhost VPN, womit der europäische Dienst zu den am längsten agierenden Marktteilnehmern gehört. Ein seriöses Angebot mit transparent kommuniziertem Leistungsumfang steht dabei im Fokus! Teuer muss es trotzdem nicht sein: Ihr zahlt beim 3-Jahres-Plan lediglich 1,99 Euro je Monat – drei Monate gratis gibt es obendrein. Euer Risiko ist dank der 45-Tage-Geld-zurück-Garantie gering.

Ihr habt sicherlich schon von einem VPN, also einem Virtual-Private-Network, gehört und wie viele Anbieter es zur Patentlösung geben Cyberkriminalität machen. Wir zeigen euch, was ein VPN-Dienst wirklich leistet und wie er euer Gaming-Erlebnis optimieren kann. Zudem erfahrt ihr, wie ihr CyberGhost VPN, einer der bekanntesten Anbieter, drei Monate gratis nutzen könnt.

