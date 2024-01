Elon Musk will, dass ein YouTube-Star seine Videos auf X hochlädt – Kassiert böse Abfuhr

Reichweite auf Plattformen wie TikTok oder Twitter kann zwar auch Geld in die klammen Influencer-Taschen spülen, aber nicht über normale Werbung, sondern über spezielle „Placements“, also gesponsorter Werbung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Chef ruinierte seine Firma in 59 Sekunden auf Twitch – Was wurde aus ihm?

Elon Musk will offenbar seine Plattform X (besser bekannt als Twitter) aufwerten. Da kam ihm am 30.12. eine Diskussion vor die Nase, in der jemand den extrem erfolgreichen YouTuber MrBeast aufforderte, seine Inhalte doch ebenfalls auf Twitter hochzuladen: Dem Angebot schloss sich Elon Musk an. Doch kassierte eine Abfuhr: Die Plattform bringe viel zu wenig Geld, erklärte MrBeast. Nicht mal bei einer Milliarde Aufrufe würde sich das für ihn lohnen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to