Der größte YouTuber der Welt wächst 2023 durch geniale Idee noch weiter: Dabei war’s gar nicht seine Idee

Das sagt YouTube selbst dazu: In einem Blogpost hat YouTube im Februar 2023 sogar MrBeast als Beispiel dafür genommen, warum man diese Änderung gebracht hat. Ihn und eine kleine Zahl von Creators habe man schon 2022 gebeten, das neue Feature zu testen und er habe seine Videos in 11 Sprachen übersetzt (via blog.youtube ).

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Insert

You are going to send email to