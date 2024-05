EA FC 24: Ultimate TOTS kommt morgen – Alle Leaks und Infos

Das große TOTS Event in EA FC 24 geht langsam zu Ende. Doch als Finale erwartet uns noch das Ultimate TOTS, welches die besten TOTS-Karten aller Ligen vereint. Welche Spieler dabei sein könnten, verraten erste Leaks.

Wann startet das Ultimate TOTS? Das ultimative TOTS-Squad erscheint am Freitag, dem 31. Mai um 19:00 Uhr, in EA FC 24 Ultimate Team und beendet das mehrwöchige TOTS-Event. Enden wird es am 7. Juni.

Was ist das Ultimate TOTS? Beim Ultimate TOTS handelt es sich um ein letztes Team of the Season, bei dem die stärksten Karten der letzten Wochen in ein neues, ultimatives Team gesteckt werden. Das Team ist eine Woche lang in Ultimate Team verfügbar und besteht aus Karten der Premier League, der Bundesliga, der LaLiga, der Mixed Teams und den weiteren TOTS-Ligen.

Ultimate TOTS – Erste Leaks versprechen heftiges Team

Um diese Leaks geht es: Der bekannte Leaker Fut Sheriff hat auf X einen Leak zum Ultimate TOTS veröffentlicht, das es wirklich in sich hat. Laut dem Leaker kommen am Freitag alle Top-Stars zurück. Ronaldo (96), Kane (97), Messi (97), Mbappé (97), Haaland (97), Bellingham (97) und viele weitere sollen dabei sein.

Welche Spieler und Spielerinnen der Leaker genau für das Ultimate TOTS voraussagt, seht ihr hier:

C. Ronaldo

Kane

Mbappé

Vini Jr.

Haaland

Smith

Salah

Messi

Bellingham

Musiala

Rice

Valverde

Aitana Bonmatí

Hernández

Van Dijk

Frimpong

Bleibt bei den Leaks aber wie immer etwas skeptisch. Denn auch, wenn FUT Sheriff oft ins Schwarze getroffen hat, handelt es sich hierbei um keine offiziellen Infos. Das finale Ultimate TOTS könnte sich deutlich unterscheiden.

So kommt ihr an die neuen Karten: Die neuen und vor allem begehrten Karten des Ultimate Team of the Season sind gar nicht so leicht zu bekommen. Die sicherste Methode sollte die Weekend League sein. Wenn ihr dort gut abschneidet, dann winken euch als Belohnung garantierte TOTS-Karten, die allerdings zufällig sind.

Ansonsten könnt ihr auf „Pack Luck” hoffen und aufgesparte Packs öffnen, oder ihr versucht euer Glück in einer TOTS-SBC (Squad Building Challenge). Garantierte TOTS-SBCs erscheinen regelmäßig. Dort gebt ihr eine Reihe an Karten ab und erhaltet im Gegenzug einen zufälligen TOTS-Spieler.