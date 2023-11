EA FC 24: Neue Upgrade-SBC könnte euch einen satten Gewinn ermöglichen – So löst ihr sie

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Wenn ihr nicht an Gamble interessiert seid, dann solltet ihr eure Coins unbedingt für diese Evolution sparen, denn sie bringt euch den besten Rechtsverteidiger in EA FC 24 .

Hier seht ihr nochmal eine Auswahl aus dem RTTK-Upgrade, links die teuersten Karten, in der Mitte die teureren Spieler und ganz rechts die RTTK’s, bei denen ihr einen Verlust in Kauf nehmen müsst.

Weiter unter lest ihr, welche Spieler aus dem Pack am wertvollsten sind und wie eure Chancen auf einen Gewinn generell stehen.

Was sind RTTK-Spieler? Das Road-to-the-Knockout-Event, kurz RTTK, war die erste Promo nach dem offiziellen Release von EA FC 24. Sie begleitet Spieler auf dem Weg in die KO-Phase der drei großen internationalen Wettbewerbe, die da sind: UEFA Champions League, Europa League und Conference League.

Insert

You are going to send email to