EA FC 24: „Einfach nur traurig“ – Fans verlieren einen beliebten Spielmodus an Hacker

In EA FC 24 haben Hacker nach Ultimate Team mit Clubs auch den nächsten beliebten Modus in Beschlag genommen. So ist es selbst für die besten Teams gerade unmöglich, mit ihrem Verein die obersten Plätze im weltweiten Leaderboard zu erreichen. Wir klären auf, was es mit dem erneuten Hackangriff auf sich hat.

Worum geht’s? Ambitionierten Clubs-Spielern wird in den vergangenen Tagen vielleicht aufgefallen sein, dass die ersten 15 Plätze im Leaderboard von ziemlich ähnlich klingenden Vereinsnamen angeführt wird. Diese beginnen alle mit den Worten „WeWinYou …“, was schon einen ersten Verdacht auf einen Hackangriff entstehen lässt.

Schaut man sich die Statistiken dieser Teams an, bestätigt sich die erste Vermutung. Denn diese ersten 15 Teams haben einen absurd hohen Skillwert und das liegt wohl vor allem auch an der skurrilen Torquote.

Platz 1 im Clubs-Leaderboard schießt in einem Spiel 31.000 Tore

Wie kommen die hohe Skillwerte zustande? Ein Grund für den hohen Skillwert könnte die extrem hohe Anzahl an geschossenen Toren sein. Der erste Platz wird von einem Club belegt, der in einem Spiel über 30.000 Tore geschossen haben soll. Wir müssen sicherlich nicht genauer erklären, dass dies eine unmögliche Zahl ist.

Die darauffolgenden Plätze weisen eine ähnliche Torquote und entsprechende Skillwerte auf. Das Kuriose ist, dass diese Vereine meist in der niedrigsten Division sind und kaum mehr als ein Spiel absolviert haben.

Dass die Statistiken nicht auf normalem Wege zustande gekommen sein können, zeigen auch die Vergleichswerte der anderen Teams. Auf Platz 16 im Leaderboard folgt mit einem Skillwert von 3364 Punkten das erste Team, dessen Zahlen normal aussehen. Clubs-Team „Scoregahzmic“ hat bereits 692 Siege bei 6 Unentschieden und 20 Niederlagen vorzuweisen. Zudem haben sie in über 700 Spielen über 4000 Tore erzielt, was einen starken Schnitt von mehr als 5 Tore pro Spiel bedeutet.

Und trotz dieser beeindruckenden Zahlen können dieses und andere Teams bei Weitem nicht mit den ersten 15 Plätzen mithalten. Dass dies nicht nur für die betroffenen Clubs-Spieler frustrierend sein muss, zeigt auch ein Subreddit.

Reddit-User fassungslos: „Wie kann man nur so kein Leben haben?“

Wie reagiert die Community? Ein Subreddit mit dem Thema „PC-Hacker haben das Clubs Leaderboards übernommen“ sorgte für Empörung und Unverständnis unter den Fans.

Einer der Top-Kommentare macht folgende Feststellung: „Es ist einfach nur traurig, was Leute für ein einfaches Videospiel machen.“ Anschließend stellt er die Frage in den Raum: „Könnt ihr euch vorstellen, wie man in diesem Maßen kein Leben haben kann?“ nur um sie im Anschluss selbst zu beantworten: „Ich kann es mir nicht vorstellen.“ (via reddit.com)

Doch nicht nur dieser Betrug bereitet der Community Sorgen. Auch über die Hacker, die die KI auf Ultimativ in der Weekend League für sich spielen lassen, wird viel diskutiert. (via reddit.com)

Ein anderer User regt sich weniger über die Hacker als vielmehr über den Sachverstand von EA Sports auf:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

User „HarryPotHead420blaze“ schreibt: „Es ist absolut verrückt, dass EA nicht über die grundlegendste Logik verfügt, um die wahnsinnigen Zahlen zu erkennen, die diese Betrüger fabrizieren, und sie zu sperren.“

Somit bleibt das Hacker-Thema in EA FC 24 ein Leidiges. Wir hatten bereits an anderer Stelle über eine ähnliche Problematik berichtet: Erneuter Hackerangriff trifft deutsche Twitch-Streamer, einer ist den Tränen nahe.