EA FC 24: So sieht es aus, wenn Hacker die Kontrolle übernehmen – Das könnt ihr dagegen tun

In EA FC 24 gibt es immer wieder Berichte von Vorfällen, bei denen Hacker ihren Opfern den Spielspaß ordentlich verderben können. Neuerdings kursiert ein Video, was an ein altes Problem von FIFA 23 erinnert. Wir erklären euch, wie sich die Konsolenspieler unter euch gegen die Hacker schützen können.

Worum geht’s? Die EA-FC-24-Seite FUTBIN hat auf Instagram ein Video mit der Unterschrift: „PC Hacker benutzen die AI in Champions (gemeint ist Weekend League/ oder Quali, Anm. d. Red.)“ veröffentlicht. Bei einigen FIFA-23-Spielern dürften beim Anblick dessen, was sie dort sehen, schlimme Erinnerungen hochkommen.

In dem Video ist deutlich erkennbar, dass die gegnerischen Spieler keinen Cursor über ihrem Kopf haben. Dieser ist im Normalfall erkennbar und weist darauf hin, welcher Spieler gerade von einem selbst oder vom Gegner gesteuert wird. Fehlt dieses Symbol, verdichten sich die Anzeichen, dass es sich um einen Hacker handelt, der die KI für sich spielen lässt.

Viele fragen sich jetzt bestimmt, was daran so schlimm ist, denn in Squad Battles spielt ihr doch auch gegen den CPU und gewinnt eure Spieler locker. Das Problem erklären wir euch im Folgenden. Zudem zeigen wir euch anschließend, wie ihr ein Aufeinandertreffen mit Hackern vermeidet.

KI-Hack lässt Spieler unbesiegbar erscheinen

Wo genau liegt das Problem beim KI-Hack? Die größte Schwierigkeit liegt darin, dass die KI vom Hacker auf „Ultimativ“ eingestellt ist. Wenn ihr in den Squad Battles oder auch in den Offline-Modi schonmal gegen den CPU auf dieser Schwierigkeitsstufe angetreten seid, wisst ihr, dass das Spiel gegen die KI auf diesem Niveau das einhält, was man sich unter ultimativ vorstellt.

Genauer gesagt, bedeutet das: Offensiv macht die KI nahezu keine Fehler im Spielaufbau. Das macht es unfassbar schwer, überhaupt erstmal an den Ball zu kommen. Zudem sind in der Defensive die gegnerischen Verteidiger und Torhüter nochmal viel stärker und intelligenter in ihrer Positionierung.

Das bestätigen auch folgende Informationen zur Schwierigkeitsstufe „Ultimativ“ in den Squad Battles:

Angriffs-Intelligenz, Reaktionstempo und Defensives Bewusstsein sind auf maximaler Stufe.

Im Klartext heißt das: Ihr solltet nahezu jede Chance verwerten, die ihr bekommt und im Gegenzug müsst ihr extrem aufpassen, dass ihr keine Gegentore fangt. Hinzu kommt, dass Gegner in der Weekend League meist bessere Teams besitzen als die Mannschaften, gegen die ihr in den Squad Battles antreten müsst. Die Mischung aus OP-Spielern und übermäßiger CPU-Intelligenz macht es für viele Spieler unmöglich, siegreich aus solcher einer gehackten Partie hervorzugehen.

Leider ist es nicht das erste Mal, dass wir von Hackerangriffen in EA FC 24 berichten müssen. Auch zwei große deutsche Streamer sind schon Opfer solcher Attacken geworden, mit verheerendem Ausgang.

Doch es gibt eine einfache Möglichkeit, dem ganzen aus dem Weg zu gehen. Was ihr dagegen tun könnt. Lest ihr unten.

Crossplay deaktivieren, um PC-Hacker zu vermeiden

So könnt ihr euch vor Hackern schützen: Für alle Konsolen-Spieler haben wir guten Nachrichten. Es gibt eine einfache Lösung, um nicht selbst auch in Gefahr zu laufen, auf KI-Hacker in der Weekend League zu treffen. Ihr könnt in den Einstellungen ganz einfache Vorkehrungen zum Schutz treffen.

Nachdem ihr euch bei Ultimate Team eingeloggt habt, seht ihr im Hauptmenü am oberen Bildschirmrand verschiedene Auswahl-Optionen wie „Spielen, Verein, SBC“ etc. Wählt nun den Reiter „Einstellungen“ aus. Oben werden jetzt drei weitere Auswahlmöglichkeiten angezeigt. Geht auf die „Matchmaking-Einstellungen“ und öffnet diese.

Hier könnt ihr wiederum zwei Anpassungen vornehmen. Um CPU-Hacker zu vermeiden, deaktiviert einfach Crossplay und bestätigt eure Entscheidung bei der Rückkehr ins Hauptmenü (hier im Bild zu sehen).

Damit seid ihr auf der sicheren Seite. Leider könnt ihr mit dieser Schritt auch nicht mehr gegen PS4- oder Xbox-Spieler antreten, ihr trefft aber eben genauso wenig auf potenzielle PC-Hacker. Die Crossplay-Einstellungen könnt ihr auch jederzeit wieder auf gleiche Weise aktivieren.

Wenn ihr Vorkehrungen gegen die Hacker getroffen habt, könnt ihr euch mit unseren 5 Tipps für garantiert mehr Tore in jedem Spiel darum kümmern, besser in EA FC 24 zu werden.