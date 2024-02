EA FC 24: Die 5 teuersten Fußballer sind über 800 Millionen € wert – Haben sie auch im Spiel die besten Karten?

In EA FC 24 bestimmen die Ratings, wie stark oder schlecht ein Spieler ist. Im echten Leben geben die Transfermarktpreise Auskunft, wie begehrt ein Fußballprofi ist. Wir schauen uns die derzeit teuersten Fußballer an und zeigen euch, ob die wertvollsten Stars auch die besten Karten in Ultimate Team haben.

Woher stammen die Marktwerte? Den Wert der einzelnen Spieler haben wir von der Seite transfermarkt.de genommen. Diese Seite ist dafür bekannt, bestens über aktuelle Entwicklungen auf dem Transfermarkt informiert zu sein.

Der reale Marktwert eines Spielers wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Wir haben uns auf die offensichlichsten Kriterien fokussiert, die da wären:

Alter/ Entwicklungspotenzial

Position

Statistiken

Erfolge

Vergleich der teuersten Spieler: Wie gut sind sie im Spiel?

Was findet ihr in unserer Liste? In unserem Ranking stellen wir euch zunächst die Platzierung und die einzelnen Spieler kurz vor (Platz, Name, Alter, Verein, Positionen). Darunter seht ihr ihren aktuellen Marktwert und die Rating-Range (ausgehend von der Goldkarte, die sie beim Start von EA FC 24 bekommen haben, bis hin zur aktuell stärksten Spezialversion). Danach gehen wir kurz auf Statistiken und Erfolge ein, die zu ihrem Marktpreis führen, bevor wir abschließend verschiedene Ultimate-Team-Karten der Stars unter die Lupe nehmen.

Gleich 3 Spieler teilen sich den ersten Platz.

Platz 1: Jude Bellingham, 20 (Real Madrid) – ZM, ZDM, ZOM

Marktwert: 180 Millionen €

Rating: 86–96

Das macht den Fußballer Bellingham so wertvoll: Bellingham gehört in dieser Saison zu den wertvollsten Spielern überhaupt. 20 Spiele und 17 Torbeteiligungen kann Bellingham vorweisen (14 Tore und 3 Vorlagen). Seit seinem Weggang von Borussia Dortmund im Sommer 2023 konnte er seinen Marktwert noch einmal um 60 Millionen Euro erhöhen. Aufgrund seiner Vielseitigkeit ist er vielleicht sogar der derzeit begehrteste Spieler im Weltfußball, denn er kann im Mittelfeld, aber auch im Sturm alle Postionen spielen.

Große Titel konnte der Engländer in seiner Vereinskarriere noch nicht gewinnen, verpasste mit Dortmund denkbar knapp die Meisterschaft. Bei Real Madrid sollte es nur eine Frage der Zeit sein, bis er seine ersten Trophäen bekommt.

So gut ist Bellingham in EA FC 24: Ursprünglich “nur” mit einer Gesamtwertung von 86 bedacht, lässt sich seine starke Saison auch anhand einer Team-of-the-Week-Karte (TOTW), Player-of-the-Month-Karte (POTM) und vor allem anhand seiner Team-of-the-Year-Karte (TOTY) in EA FC 24 mitverfolgen. Im Spiel gehört seine stärkste Version, mit seinem Playstyle+ für das heftige R1-OP-Dribbling, ebenfalls zu den besten Karten. Auch wenn es im Spiel mit einem Martkwert von ca. 7,5 Millionen nicht für ganz für die vordersten Plätze der wertvollsten Karten in Ultimate Team reicht.

Platz 1: Erling Haaland, 23 (Manchester City) – ST

Marktwert: 180 Millionen €

Rating: 91–97

Das macht den Fußballer Haaland so wertvoll: Zuletzt verpasste der norwegische Weltklasse-Stürmer einige Spiele aufgrund einer hartnäckigen Verletzung. Seine Zahlen in dieser Saison versetzen einen trotzdem ins Staunen. Nach 36 Toren in 35 Spielen in der Vorsaison steht Haaland in dieser Saison auch schon wieder bei mehr Torbeteiligungen als Spielen. In 16 Partien konnte er 14 Tore und 4 Vorlagen verbuchen. Aufgrund seiner beeindruckenden Zahlen ist Haalands Marktwert seit Sommer 2023 stabil bei 180 Millionen.

Trotz seines jungen Alters gewann der Knipser in der letzten Saison schon alle großen Trophäen, die es in England und auf internationaler Ebene zu gewinnen gibt (Meisterschaft, Pokal, Champions League). In den nächsten Jahren werden sicherlich noch einige Pokale dazukommen.

So gut ist Haaland in EA FC 24: Als Coverstar zählte Haalands Goldkarte mit einem Rating von 91 gleich von Anfang an zu den besten Spielern im Spiel. Haalands wahre Power konnte man In-Game aber nur mit einem Trick entfachen, was seinen Preis relativ schnell fallen ließ. Mittlerweile hat der bullige Stürmer einige Spezialkarten (TOTW, Dynasties, TOTY) gesammelt, die seine Schwäche kaschieren. Sein TOTY gehört mit einem Wert von rund 10 Millionen Münzen in das oberste Regal der teuersten Karten in EA FC 24 und damit automatisch auch zu den Top-Tier-Kandidaten.

Platz 1: Kylian Mbappé, 25 (Paris Saint-Germain) – ST, MS, LF

Marktwert: 180 Millionen €

Rating: 91–97

Das macht den Fußballer Mbappé so wertvoll: Mbappé startet in dieser Saison wieder voll durch in der Ligue 1. 24 Torbeteiligungen in 19 Partien sprechen eine eigene Sprache. Trotzdem wird man bei dem pfeilschnellen Stürmer das Gefühl nicht los, dass er sein Potenzial noch nicht ganz ausgeschöpft hat.

Hätten wir unser Ranking vor vier Jahren, 2020, gemacht, wäre der Franzose die unangefochtene Nummer 1 der teuersten Spieler gewesen. Einen unglaublichen Marktwert von 200 Millionen € hatte Mbappé inne. Mit erst 25 Jahren ist der Wunderstürmer immer noch jung, aber mittlerweile der älteste Spieler in unserer Liste. Dies gepaart mit den ausbleibenden Vereins-Erfolgen auf internationaler Ebene ließen seinen Preis etwas abfallen. Trotzdem gehört er mit seinen Fähigkeiten völlig zurecht zu dem Teuersten, was der reale Transfermarkt zu bieten hat.

So gut ist Mbappé in EA FC 24: Bereits die Goldkarte ist seit dem Start von EA FC 24 bis heute unfassbar teuer und hält sich selbst 5 Monate nach dem Release noch bei einem Preis von rund 1,8 Million Münzen. Getoppt wird seine Goldkarte nur von seinen zahlreichen Spezialkarten, die ein Indiz für die starke Saison des Franzosen sind. Ein TOTW, zwei POTM und ein Team-of-the-Groupstage (TOTGS), die nicht für unter 3,5 Millionen Münzen zu bekommen waren, bestätigen dies. Seine TOTY-Karte ist permanent bei einem Preis von 15 Millionen Münzen ausverkauft, was ihn zumindest in EA FC 24 noch einmal deutlich von seinen Kontrahenten abhebt. Außerdem hat er einen Playstyle+, der nach dem Patch eines anderen OP-Spielstils noch wichtiger geworden ist.

Platz 2: Vinícius Junior, 23 (Real Madrid) – LF, LM, ST, MS

Marktwert: 150 Millionen €

Rating: 89–92

Das macht den Fußballer Vini Jr. so wertvoll: Vini Jr. hat eine rasante Entwicklung hinter sich, schaffte in den letzten zwei Jahren den Sprung zum besten Flügelstürmer weltweit. Nach dem Abgang von Sturmkollege Benzema ist der Brasilianer etwas mehr ins Rampenlicht bei den gegnerischen Verteidigern geraten, woran er sich vielleicht ein bisschen gewöhnen muss. Auch ein paar Verletzungen bremsten ihn etwas aus. Immerhin kommt er in dieser Saison in der Liga noch auf 8 Torbeteiligungen in 14 Partien. In der Champions League konnte Vini Jr. in seinen drei Auftritten hingegen mehr als überzeugen. 2 Tore und 3 Vorlagen in lediglich 3 Spielen sind eine überragende Quote.

Nach schwierigen Anfangsjahren bei Real Madrid konnte er seinen Marktwert in den letzten 3 Jahren fast vervierfachen. Seine Trophäensammlung reicht von spanischen Meisterschaften und Pokalsiegen bis hin zum Champions-League-Pokal.

So gut ist Vini Jr. in EA FC 24: In EA FC 24 startete die Goldkarte mit einem Marktwert von über einer Million Münzen. Auch wenn der Preis ordentlich gefallen ist, markiert seine Goldkarte aufgrund ihrer immer noch starken Tempo- und Dribblingstats den zweiten Platz (ca. 300.000 Münzen) der teuersten Goldkarten im Spiel nach Mbappé. Das liegt nicht zuletzt an seinen Playstyles, die ihn noch schneller werden lassen. Im Gegensatz zu unseren Erstplatzierten wurde Vini Jr. nur mit einem Mini-TOTY und einem Thunderstruck bedacht. Diese Versionen liegen preislich deutlich hinter seinen Kontrahenten, was nicht davon ablenken soll, dass die Karten echte Gamechanger im Spiel sein können.

Platz 3: Bukayo Saka, 22 (FC Arsenal) – RF, RM

Martkwert: 120 Millionen €

Rating: 86–91

Das macht den Fußballer Saka so wertvoll: Ein weiterer Shootingstar aus England. Saka knüpfte nahtlos an die starken Leistungen seiner Vorsaison an. 16 Torbeteiligungen in 22 Spielen in der Premier League können sich sehen lassen. Zudem war er an 7 Toren in der Champions League direkt beteiligt. Sakas größtes Gut seiner noch jungen Karriere ist wohl seine Fitness. In der Saison 22/23 stand er in alle 38 Liga-Partien auf dem Platz. Auch in diesem Jahr verpasste er erst eine Partie und ist aus der Mannschaft vom FC Arsenal nicht wegzudenken.

In den letzten zwei Jahren hat der Flügelspieler seinen Marktwert verdoppelt. Sollte dieses Jahr eventuell der Gewinn der Meisterschaft oder sogar der Gewinn der EM 2024 folgen, wird es nicht mehr lange dauern, bis er zu den vier Spielern vor ihm aufschließt.

So gut ist Saka in EA FC 24: Wie Nationalmannschaftskollege Bellingham hatte Saka zu Beginn von EA FC 24 “nur” eine Gesamtwertung von 86. Eine TOTW sowie eine Road-to-the-Knockouts-Karte (RTTK) und eine TOTGS-Karte haben sein Rating schon etwas aufpoliert. In EA FC 24 muss der englische Flügelflitzer noch auf eine für seinen realen Martkwert angemessene Karte warten. Die teuerste Version kostet knapp über 800.000 Münzen und bleibt damit weit hinter den Karten seiner Kontrahenten zurück. Leider hat noch keine Karte von Saka einen zweiten Playstyle+.

Können die Karten mit den realen Marktwerten der Stars mithalten?

Ja, die besten Versionen der wertvollsten Spieler zählen nicht nur in der Realität zum Primus, sondern gehören auch in Ultimate Team zu den besten und teuersten Karten. Lediglich Saka kann mit den Preisen seiner Kontrahenten nicht mithalten. Auf ihn wartet vielleicht in den nächsten Events ein richtig starke Karte. Verdient hätte er sie auf jeden Fall.

Auffällig, wenn auch wenig überraschend ist, dass es sich bei allen Akteuren um Spieler handelt, die im Angriffsdrittel des Fußballfeldes zu finden sind. Verteidiger oder gar Torhüter sucht man vergebens unter den teuersten Fußballprofis. Der teuerste Verteidiger folgt erst auf Rang 28 mit Josko Gvardiol von Manchester City (Marktwert: 80 Millionen €).

Ein Deutscher hat die Liste hingegen nur denkbar knapp verpasst. Jamal Musiala vom FC Bayern ist mit einem dotierten Marktwert von 110 Millionen € auf Platz 4. Florian Wirtz, ein weiterer deutscher Spieler von Bayer Leverkusen, reiht sich mit einem Preis von 100 Millionen € knapp hinter Musiala in die Liste der wertvollsten Spieler ein.

Und noch ein spannender Fakt zum Abschluss: Sollte man den aktuellen Berichten der Transferexperten Glauben schenken, könnten mit Mbappés Wechsel von PSG zu Real Madrid zur Saison 2024/25 mit ihm, Bellingham und Vini Jr. gleich 3 der wertvollsten Spieler in einer Mannschaft spielen. Damit wäre die Offensive von Real Madrid mal eben über 500 Millionen € wert und auch in Ulimtate Team dürfte der Real-Sturm mehrere Millionen Münzen beanspruchen.

