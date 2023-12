EA FC 24: Neuer Patch schwächt einen OP-Playstyle, könnte anderen Spielstil noch wichtiger machen

EA Sports hat mit dem 6. Title Update für FC 24 ordentlich am Gameplay geschraubt und dabei einen beliebten PlayStyle sowie dessen Plus-Variante so abgeschwächt, dass er an Relevanz verlieren könnte. In diesem Fall würde ein anderer Spielstil wohl den Platz in der Meta von Ultimate Team einnehmen.

Das ist die Situation:

EA Sports hat am 6. Dezember einen großen Patch für FC 24 veröffentlicht. Title Update 6, das vom Publisher als Holiday Update bezeichnet wurde, bringt dabei einige Änderungen für das Gameplay und Ultimate Team mit sich.

Neben Veränderungen am Pressingverhalten der KI sticht vor allem der Nerf des Finesse-Schuss- sowie Finesse-Schuss-Plus-PlayStyles heraus. Karten, die einen dieser Spielstile aufweisen, führen die angeschnittenen Abschlüsse ab sofort mit verringerter Präzision aus.

EA Sports begründet die Abschwächung mit einer zu hohen Effektivität der Schussart, welche schließlich zu unverhältnismäßig vielen Toren geführt hat.

Da die Finesse-Schüsse als beliebte Meta-Mechanik gelten, könnten sie durch den Patch an Relevanz verlieren, was besonders einen anderen Spielstil vermehrt in den Fokus rücken würde.

Title Update 6 nerft Finesse-Schüsse in FC 24 – Trivelas die neue Meta?

Darum könnte jetzt die Zeit der Trivelas kommen: Die Beliebtheit einer Karte wird in FC 24 Ultimate Team zumeist durch ihre Spielbarkeit bestimmt. Verringert sich diese, werden die Spieler durch andere ersetzt, die besser zur aktuellen Meta passen.

Und hier kommen die Trivela-Schüsse beziehungsweise Abschlüsse mit dem Außenrist ins Spiel. Diese gelten ebenfalls als gern gewählte Methode für einen Distanzschuss und können in Verbindung mit den entsprechenden PlayStyles auch sehr effektiv sein.

Da die Präzision der Trivelas nicht heruntergesetzt wurde, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie von nun an deutlich an Beliebtheit gewinnen könnten. Besonders Karten wie der erst kürzlich veröffentlichte Frenkie de Jong Thunderstruck würden davon profitieren.

Gibt es noch weitere Folgen? Da PlayStyles im Gegensatz zu Chemistry Styles nicht auf dem Markt erhältlich sind und somit bereits mit dem Release einer Karte festgelegt werden, verringert sich mit der Relevanz auch der Preis der entsprechenden Spieler.

So sind nach der Bekanntgabe die Marktwerte von mehreren Meta-Karten mit dem Finesse-Schuss-Plus-PlayStyle deutlich gesunken. Ein übliches Phänomen, da viele UT-Zocker häufig mit Panikverkäufen auf gravierende Änderungen reagieren.

Erste Berichte aus der Community zeigen aber, dass die angeschnittenen Schüsse weiterhin gut funktionieren, weshalb die Preise auch zum Teil wieder angestiegen sind, ohne allerdings den ursprünglichen Wert zu erreichen.

Was sich sonst noch mit dem neuen Patch verändert hat, haben wir in einer umfassenden Übersicht für euch aufbereitet.