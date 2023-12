EA FC 24 schenkt Spielern endlich die Änderung, auf die alle gewartet haben – „Das war so verdammt nervig.“

Spirit of the North 2 zeigt ersten Trailer und wieder geht ihr als Fuchs auf eine atemberaubende Reise. Diesmal mit beflügeltem Begleiter.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Sollte es wirklich so eintreffen, dass die KI weniger presst und verteidigt, müsst ihr euch wieder mehr auf eure eigenen Verteidigungskünste verlassen können. Wenn ihr noch etwas Nachhilfe braucht, empfehlen wir unsere 5 Tipps für weniger Gegentore in EA FC 24 .

Am Ende bleibt abzuwarten, welchen Einfluss die Veränderungen auf das Gameplay nehmen werden. Die Patch-Notes zeigen zumindest viele gute Ansätze. Wie genau sich die Anpassungen auf das Gameplay auswirken werden, könnt ihr wahrscheinlich schon am morgigen Donnerstag, dem 07. Dezember 2023, selbst ausprobieren. Wir gehen davon aus, dass der Patch schon morgens erscheinen und zum Download bereitstehen wird.

Doch nicht alle sind überzeugt: Einige warnen aber auch vor zu schneller Begeisterung. Durch die abgeschwächte AI müsse man wieder auf seinen eigenen Skill bei der manuellen Verteidigung vertrauen können. In diesem Zusammenhang tritt ein User etwas auf die Euphoriebremse: „Ich denke, viele Leute glauben, dass das verminderte Pressing gut für sie ist. Ist es aber nicht.“ (via Reddit ).

So schreibt er bezüglich des verminderten Drucks auf die Außenbahnspieler: „Gott sei Dank. Seit einem Monat kann ich endlich anders in FUT Champions spielen.“ Gemeint ist damit, dass die bisherige Pressing-Meta kaum Variabilität im Spiel mit dem Ball zuließ. Dies soll laut den Patch-Notes nun aufgelockert werden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Top-Kommentar fasst diese Euphorie passend zusammen: „Ich habe gerade jemanden gesehen, der in einem Asda (englische Supermarkt-Kette, Anm. d. Red.) auf die Knie gegangen ist.“ (via Reddit ) Mit diesem Beitrag soll die Erleichterung der Fans zum Ausdruck gebracht werden, dass ihre Forderungen endlich Gehör bei EA Sports gefunden haben.

Was bedeuten die Änderungen für das Gameplay? EA schreibt in den Pitch-Notes, dass sie „für eine noch größere taktische Bandbreite sorgen“ wollen ( via EA Sports ). Im Zentrum sollen sich beispielsweise neue Freiräume und mehr Anspielstationen ergeben. Man erhoffe sich dadurch mehr Pass-Stafetten im Mittelfeld.

Um welche Neuerung geht’s? Eine wichtige Änderung wird sich für das KI-gesteuerte Pressing ergeben. So sollen in Zukunft laut den neusten Pitch-Notes die gegnerischen Spieler weniger aggressiv anlaufen. Das betrifft sowohl die Flügel als auch das Zentrum des Spielfeldes.

In EA FC 24 wird in Kürze Title Update 6 erscheinen. Das angekündigte Weihnachtsupdate bringt unter anderem eine Neuerung, die von der FIFA-Community sehnlichst gewünscht wurde. Wir stellen euch die Änderung vor und fassen die Reaktionen der Fans für euch zusammen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to