EA FC 24: Einige Spieler bekamen eine Karte im Wert von 9 Millionen Münzen fast geschenkt – andere sind stinksauer, dass sie die Chance verpassten

In EA FC 24 gab es gestern Abend (30. Januar) eine der größten Pannen in der Geschichte von FIFA/EA FC. Für einen Zeitraum von rund zwanzig Minuten war die Wahrscheinlichkeit enorm hoch, eine richtig starke Team-of-the-Year-Karte (TOTY) zu ziehen. Einige Nutznießer durften sich glücklich schätzen. Diejenigen, die diese einmalige Chance verpassten, ärgern sich in den Fanforen brutal.

Was war passiert? EA Sports veröffentlichte gestern Abend (30. Januar) um 19:00 Uhr eine neue Squad Building Challenge (SBC) mit dem Namen 86+-TOTY-Ligen-SBC. Im Tausch für ein Team mit bestimmten Anforderungen bekam man im Gegenzug ein Pack mit einer dreifachen Spielerauswahl. Die drei Spieler kamen jeweils aus einer zufällig bestimmten TOTY-Liga und hatten ein Mindestrating von 86.

Was sind TOTYs? TOTYs sind die stärksten Karten im Spiel und bleiben es aufgrund ihrer starken Upgrades auch für eine lange Zeit. Die reguläre Chance, einen solchen Spieler zu ziehen, ist äußerst gering. Viele TOTYs sind deshalb sehr begehrt und teuer.

Die Player-Pick-SBC sollte eine erhöhte Wahrscheinlichkeit auf einen TOTY bieten, da alle anderen seltenen Goldspieler unter 86 ausgeschlossen waren. Allerdings sollte sie längst keine Garantie auf einen TOTY sein, da die meisten Ligen viele Spieler mit einem Mindestrating von 86 aufweisen. Das gilt zumindest für die meisten Ligen, aber nicht für alle.

Nur wenige Minuten nach dem Release wurden sämtliche Social-Media-Foren mit Bildern überflutet, die TOTY Messi als eine der 3 Spieler des Player-Picks zeigten. Hier ein solcher Post von Donktrading:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Player-Pick-Fail gibt Spielern fast kostenlosen TOTY Messi

Wo lag der Fehler? Bekamt ihr in einem der 3 vorgegebenen Slots die amerikanische Major Soccer Leaue (MLS) als Liga zugewiesen, lag die Wahrscheinlichkeit, einen TOTY Messi zu ziehen bei 100 %. In der MLS gibt es schlichtweg keinen anderen Spieler, der ein Rating über 86 besitzt.

Die einzige Hürde bestand also letztendlich darin, dass einer der drei freien Plätze von der amerikanischen Männer-Liga besetzt werden musste. Anhand der vielen Posts mit TOTY Messi liegt die Vermutung nahe, dass die Wahrscheinlichkeit auf einen MLS-Slot unverhältnismäßig groß gewesen sein muss.

Wie wertvoll ist TOTY Messi? Die Karte des Argentiniers hat ein 97er-Rating und kann im Angriff nahezu jede Position spielen. Sie besitzt mit dem Technik-Playstyle+ und dem Entscheidender-Pass-Playstyle+ zwei sehr starke Spielstile. Ein Profi hat vor kurzem alle Playstyles für EA FC 24 gerankt.

Die Karte weist zudem extrem starke Werte in Tempo (91), Schuss (96), Pass (97) und Dribbling (98) auf. Aufgrund seiner starken Werte und Playstyles hat TOTY Messi einen Preis von rund 9 Millionen Münzen auf dem Transfermarkt. Aufgrund der Überflutung des Marktes fällt sein Wert zwar grade etwas, sollte sich aber bei 8,9 Mio. Münzen einpendeln.

EA Sports kassiert 86+-TOTY-Ligen-SBC wieder ein

Wie reagierte EA Sports? Die Glückspilze, die von dem Fauxpas profitierten, hatten nur eine kurze Zeitspanne. Rund 20 Minuten nach der Veröffentlichung des Player-Picks nahm EA das Pack wieder aus dem Spiel. In einer Mitteilung nahm EA Stellung:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

In der Mitteilung heißt es: „Wir haben ein Problem bei der 86+-TOTY-Ligen-SBC ausgemacht, als Folge haben wir die SBC entfernt.“

Zu diesem Zeitpunkt hatten schon einige Spieler die SBC abgeschlossen und TOTY Messi gezogen. Ein Großteil der Fans, die es nicht pünktlich schafften, fühlt sich nun benachteiligt und fordert Wiedergutmachung seitens EA.

Fans zeigen sich sauer und enttäuscht, fordern TOTY Messi für alle

Wie reagiert die Community? In den Internetfore beherrscht der ‘Messi-Glitch‘ in Sachen EA FC 24 das Geschehen. Allein auf reddit.com gibt es zahlreiche Subreddits zu diesem Thema.

Die meisten Fans zeigen sich in erste Linie enttäuscht und sauer, dass EA solch haarsträubende Fehler passieren. Subreddits wie „Ich denke, ich bin jetzt wirklich fertig mit dem Spiel“ (via reddit.com) oder „Wie ist sowas überhaupt möglich?“ (via reddit.com) bringen diese Frustration zum Ausdruck.

Andere sehe sich um die Chance betrogen, den Fehler zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzen zu können. So dreht sich ein weiterer Subreddit um die Benachteiligung der australischen und neuseeländischen Community (via reddit.com). Zum Zeitpunkt des Fails war es in ihrer Zeitzone erst 5 Uhr morgens.

Wie könnte EA Sports den Fehler wiedergutmachen? Ein Großteil der Community spekuliert auch über die Reaktion EA’s. In einem der meist diskutiert Beiträge „Das Ausmaß dieses Fehlers ist enorm“ (via reddit.com) werden verschiedene Szenarien besprochen, wie EA mit diesem Fauxpas umgehen könnte oder umgehen wird. Das Fazit fällt eher ernüchternd aus.

Der Top-Kommentar von User ‘MiamiGates‘ sieht keine Lösung in Sicht. Er schreibt mit einer gewissen Ironie: „Nichts wird passieren. Eine kostenlose TOTY Earps für jeden (in Anspielung auf die billigste TOTY-Karte in EA FC 24, Anm. d. Red.) wird das Problem nicht lösen.“ (via reddit.com)

Fan schlägt TOTY-Messi-Leihkarte für 99 Spiele vor

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Das könnte eine Lösung sein: Ein weiterer Subreddit zeigt sich deutlich konstruktiver in der Lösungsfindung und schlägt für das Problem vor, dass „EA allen eine Leihkarte TOYT Messi für 99 Spiele geben sollte.“

Das könnte den Fehler zumindest fürs erste beheben. Allerdings würde das im Umkehrschluss dazu führen, dass wir nur noch auf Teams treffen würden, die alle einen TOTY-Messi beinhalten würden. Ob das Problem damit zufriedenstellend aus dem Weg geräumt wäre, muss jeder für sich entscheiden.

Wie und ob EA überhaupt reagiert, bleibt erstmal offen. Sobald es Neuigkeiten zu diesem Thema gibt, setzen wir euch darüber in Kenntnis.

Zum Abschluss interessiert uns eure Meinung: Was könnte EA eurer Meinung nach tun, um ihren Fehler wiedergutzumachen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

