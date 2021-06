The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Was haltet ihr von den Verbesserungen? Freut ihr euch auf das Upgrade? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für ein Upgrade? Das Upgrade ist schon länger geplant und soll die ESO-Version für Xbox Series X|S und PS5 grafisch aufwerten. Ursprünglich sollte es am 8. Juni veröffentlicht werden, wurde dann aber verschoben.

Insert

You are going to send email to