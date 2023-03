Spieler diskutieren Drogenmissbrauch im E-Sport – „Wann wird das verboten? Einige spielen um 6-stelliges Preisgeld“

Aktuell gibt es wieder eine größere Diskussion rund um das Thema „Adderall“. Das Medikament wird in den USA bei der Behandlung von ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung) verschrieben, enthält jedoch Amphetamine. Demnach wird es oft im E-Sport für Leistungssteigerungen missbraucht.

Was ist Adderall? Während in Deutschland vor allem das Konzentration-steigernde Mittel „Ritalin“ bei ADHS-Diagnosen verschrieben wird, greift man in den USA eher zu Adderall.

Was ist das Problem mit dem Medikament? Im Gegensatz zu Ritalin enthält Adderall Amphetamine. Das sind synthetische Stimulanzien, die zur Leistungssteigerung genutzt werden. Amphetamine finden auch in Party-Drogen Verwendung, in Deutschland oft als „Speed“ bezeichnet.

Adderall ist ein Medikament, das gegen die „Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung“ (ADHS) verschrieben wird. Es ist eine Mischung aus Salzen von Dexamphetamin und Amphetamin.



Es wird als „Smart Drug“ missbraucht: Adderall fördert die Konzentration und hält wach. Allerdings birgt ein Missbrauch der Droge eine Vielzahl von gesundheitlichen Risiken, von Krämpfen und Zittern über Zerfall der Muskulatur und Nierenversagen bis hin zu Schlaganfällen, Depressionen und chronischen Psychosen.



Bei MeinMMO liegt unsere Expertise auf Videospielen, nicht auf Pharmazie. Für nähere Informationen zu Adderall solltet ihr einen Mediziner eures Vertrauens konsultieren.

Die Medikamente sind verschreibungspflichtig. Aus eigener Erfahrung weiß ich jedoch, wie schwierig ADHS-Diagnosen sind. Es gibt keinen Teststreifen, der eindeutig zeigt, ob man an der Störung leidet. Man verlässt sich auf psychologische Tests. Mir wurde als Kind auch Ritalin verschrieben, an ADHS litt ich jedoch nie.

Legt man es darauf an, bekommt man die Verschreibung. Die aktuelle Diskussion zeigt das Ausmaß des Missbrauchs im E-Sport und Spieler fordern ein Verbot solcher Medikamente in den offiziellen E-Sport-Veranstaltungen.

Was sagen E-Sportler zum Thema? Auslöser der neuen Diskussion war ein Tweet von „@ImperialHal“ auf Twitter. ImperialHal spielt für „Team Solo Mid“ (TSM) den Shooter Apex Legends. Er schreibt:

Tweet-Übersetzung: „Wann wird Adderall im E-Sport verboten? Einige von uns spielen um 6-stellige Preisgelder. Die Organisatoren sollten die Initiative ergreifen und ein besseres, kompetitives Umfeld schaffen“.

Der Tweet ging durch die Szene, wurde über 3 Millionen mal ansehen und sammelte hunderte Kommentare. Einige E-Sportler teilten ihre Erfahrungen, so etwa der frühere Profi-Spieler Jon Kefaloukos:

Been saying this literally since 2007 when I walked into the bathroom at MLG events and felt sick to my stomach seeing pro Halo players snorting adderall as a performance enhancing drug for gaming…



Never once took it as a pro & lose immediate respect for those who do