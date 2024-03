Kann man Dragon’s Dogma 2 auf dem Steam Deck spielen?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Aber es geht tatsächlich noch schlimmer. Begebt ihr euch in eine große Stadt, dann sacken die Werte deutlich unter 10 FPS. IGN beschreibt das Erlebnis auf dem Steam Deck als „beinahe unspielbar“ und spricht von 4 – 6 FPS (via youtube.com ). Das erinnert dann eher an eine Diashow als an ein flüssiges Spielerlebnis.

Bei niedrigsten Einstellungen und verringerter Auflösung (480p) erreicht ihr in Dragon’s Dogma 2 in der grünen Landschaft und mit ein paar Gegnern im Schnitt 14 bis 15 FPS. Das kann man mit Wohlwollen noch als “spielbar” bezeichnen.

Was funktioniert? Die gute Nachricht zuerst: Ihr könnt Dragon’s Dogma 2 problemlos auf dem Steam Deck starten. Ihr könnt auch in die Menüs gehen und Grafikeinstellungen vornehmen.

7 Ganz okay 7.1 Ganz okay User Avg

7 Ganz okay 7.1 Ganz okay User Avg

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to