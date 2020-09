The Division 2: Wartung, Server-Down am 22.09. – TU11 und Season 3 kommen

Heute ist einiges los bei The Division 2. Zunächst erwarten euch heute, am 22. September, Wartungsarbeiten auf allen Plattformen – also auf der PS4, der Xbox One, Stadia sowie dem PC. Die Server gehen dabei für mehrere Stunden offline und das neue große Title Update 11 wird verfügbar. Danach startet die Season 3. Erfahrt hier alles zum Ablauf der heutigen Wartung und den Patch Notes.

Warum die Wartung? Heute bekommt The Division 2 sein nächstes großes Update spendiert – das Title Update 11 (TU11). Das bringt nicht nur zahlreiche Bug-Fixes und Balance-Änderungen mit sich, sondern auch einige neue Inhalte wie unter anderem den neuen Summit-Modus. Zudem startet heute auch die Season 3. Und um den neuen Content ins Spiel zu bringen, werden heute entsprechend Wartungsarbeiten durchgeführt.

Ablauf der Wartung am 22. September

Diese Zeiten sind heute wichtig: Massive hat traditionell bereits einen Tag im Voraus den heutigen Ablauf kommuniziert. Das erwartet euch heute:

Die Wartung beginnt um 9:30 Uhr deutscher Zeit

Dann startet auch direkt die Downtime und die Division-2-Server gehen offline

Für die Wartung sind laut Plan 3 Stunden angesetzt. In diesem Zeitfenster könnt ihr kein The Division 2 spielen

Bei einem planmäßigen Verlauf sollten die Server spätestens gegen 12:30 Uhr deutscher Zeit wieder online kommen

Mit dem Ende der Downtime endet dann auch die heutige Wartung

Beachtet dabei: Die hier aufgeführten Zeiten könnten sich im Verlauf der Wartung noch ändern. Gerade mit dem Ende der Wartung geht Massive teils sehr flexibel um. Sollte heute irgendetwas nicht nach Plan laufen, werden wir diesen Artikel entsprechend aktualisieren.

Patch Notes – Das ist neu, das ändert sich heute

Das erwartet euch heute: Zum einen startet heute die neue Season 3. Diese bringt neue Inhalte wie Events, Ligen oder Belohnungen und setzt zudem die Story von Warlords of New York in Form der saisonalen Fahndung fort.

Zudem kommt heute das große Title Update 11 – unter anderem mit

Weitere Details zu den heutigen Inhalten gibt es übrigens hier: 3 Gründe, warum ihr heute bei The Division 2 mal wieder reinschauen solltet

Was sagen die Patch Notes? Auch die Patch Notes hat Massive diesmal bereits im Voraus veröffentlicht. Diese fallen jedoch sehr umfangreich aus und enthalten neben bereits ausführlich vorgestellten Features auch zahlreiche kleine Änderungen.

Ihr könnt sie euch hier im offiziellen Forum von Ubisoft in voller Länge anschauen: The Division 2 – Patch Notes für Title Update 11

Wie sieht’s aus? Seid ihr heute dabei und schaut (mal wieder) bei The Division 2 vorbei? Auf welche Änderungen oder Features freut ihr euch am meisten? Oder lässt euch das Ganze mittlerweile komplett kalt?