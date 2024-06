Dieser WQHD-Monitor rockt richtig und liefert euch bis zu 170Hz – Jetzt bei Amazon zu einem Knaller-Preis

Ein WQHD-Monitor ist genau die richtige Mitte zwischen Qualität und Leistung. Lasst euch das Top-Angebot bei Amazon nicht entgehen.

Bedenkt, dass dieser Monitor nur mit DP 1.4 bis zu 170Hz erreicht. Wenn ihr allerdings mit einem HDMI 2.0 Kabel spielt, erreicht ihr nur bis zu maximal 144Hz. So oder so habt ihr in beiden Fällen einen massiven Unterschied zu einem gewöhnlichen 60Hz-Monitor. Mehr FPS wirken sich unmittelbar auf das Spielgeschehen aus und steigern eure Siegchancen massiv.

Häufig gestellte Fragen Warum sind mehr FPS beim Spielen gut? Mehr FPS (Bilder pro per Sekunde) beim Spielen sind ein fulminanter Vorteil, da ihr ein flüssigeres und reaktionsschnelleres Spielerlebnis genießt. Wenn ein Spiel mit höheren FPS läuft, werden Bewegungen und Animationen im Spiel schneller und geschmeidiger dargestellt. Manche Menschen reagieren sehr sensitiv und bemerken selbst geringste Unterschiede intensiv. Bei einem großen Unterschied könnt ihr schneller reagieren als ein Gegner, der mit deutlich weniger Hz spielt. Natürlich seid ihr mit einem 170Hz- oder 240Hz- Monitor nicht automatisch viel besser, aber betrachtet es als ein Instrument, das eure Fähigkeiten steigern kann. Der Master Chief im Spiel „Halo“ ist insbesondere mit seiner Rüstung eine legendäre Kampfmaschine. Aber ohne sein Training könnte er selbst die beste Rüstung tragen und es würde nichts bringen. Nicht nur bei FPS-Shootern ist diese schnelle Bildrate nützlich, sondern auch bei Story-Spielen. Ich habe selbst bei diversen Action-Spielen gemerkt, wie sich mehr Hz auswirken. Das Bild wirkt schärfer und die Welt ist um einiges immersiver und hübscher.

Darum ist dieser WQHD-Monitor eine visuelle Bereicherung

Eine Größe von rund 32 Zoll und das Curved-Design zieht euch in meisterliche Spielwelten wie Cyberpunk 2077 oder The Witcher 3 hinein. Verliert euch in Night City und spürt jeden actionreichen Moment hautnah, als wärt ihr dabei. Oder stellt euch den schlimmsten Monstern in The Witcher 3 und fühlt euch wie ein wahrer Hexer. Durch die kurvige Form werdet ihr glauben, ihr wärt wirklich in einer fabelhaften Spielwelt.

Mit einer Auflösung von 2560 x 1440p, einer Bildwiederholrate von 170Hz und einer Reaktionszeit von 1ms erhaltet ihr gestochen scharfe Bilder und flüssige Bewegungen. WQHD zieht nicht annähernd so viel Leistung wie 4K und sieht trotzdem in den Augen vieler Spieler fast genauso gut aus. Es kommt dabei natürlich auf den Blickwinkel und die Monitorgröße an. Je größer ein Bildschirm ist, umso mehr Auflösung macht natürlich Sinn.

Bei Action-Szenen macht der WQHD-Monitor einen Unterschied

Er unterstützt HDR10 für lebensechte Farben und Kontraste, die euren Inhalten mehr Leben denn je einhauchen. Insbesondere farbenfrohe Welten wie in Horizon Zero Dawn oder Elden Ring sehen dadurch absolut fantastisch aus.

Die Freesync- und G-Sync-Technologie sorgt für eine reibungslose Darstellung ohne Tearing oder Stottern, während euch die VA-Paneltechnologie mit einem Krümmungsradius von 1500R ein grandioses Betrachtungserlebnis zur Verfügung stellt.

Verliert euch in magische Spielwelten

Die Blaulichtreduktionstechnologie hilft euch dabei, die Belastung eurer Augen zu reduzieren und ein angenehmes Seherlebnis auch bei längeren Nutzungssitzungen zu gewährleisten. Dies ist nicht nur beim Spielen von Vorteil, sondern erfrischt eure Konzentration beim Arbeiten.

Dieses Gerät verfügt über VESA-Montagemöglichkeiten, um ihn an Wandhalterungen oder Monitorarmen zu befestigen, was euch Flexibilität bei der Positionierung bietet. Erschafft euren Gaming-Raum nach euren Wünschen und richtet euren Monitor perfekt aus.

Pro Bis zu 170Hz

VESA-Montage

HDR10

Schönes Curved-Design

Atmosphärische WQHD-Auflösung Contra Mit HDMI 2.0 nur bis zu 144Hz

