Eine düstere Welt und epische Schlachten wie in Game of Thrones: Dieser gewaltige RPG-Hit ist plötzlich 63% günstiger bei Amazon

Final Fantasy XVI bekam bei diversen Redaktionen eine Bewertung zwischen 80 und 90 Punkten. Dies allein spricht für sich. Ich selbst habe es kurz nach Release durchgespielt und fand die gewaltigen Bosskämpfe am besten. Wenn die Musik ertönt und zwei göttliche Biester aufeinanderprallen, ist selbst das größte Popcorn-Kino beinahe ein Witz dagegen. Die Story ist solide und viele Charaktere besitzen Charme und Herz.

Wenn ihr das Genre rund um das Mittelalter mögt, solltet ihr euch diesen Dark-Fantasy-Hit anschauen. Hier findet ihr ebenfalls epische Kämpfe und insbesondere eine knackige Herausforderung. Aber auch dieses nervenaufreibende Endzeitspiel ist ohnegleichen und eine adrenalingeladene Erfahrung, wobei euch Gänsehaut-Momente garantiert sind.

Pro und Contra im Blick

Pro Phänomenales Kampfsystem

Tolle Vielfalt an Fähigkeiten

Ausgezeichnete Synchronisation auf Deutsch

Solide Handlung

Abwechslungsreiche Gebiete Contra Die Nebenquests sind kaum relevant und wenig spannend

Der RPG-Hit besitzt eine tolle Handlung

Ihr schlüpft in die Haut von Clive Rosfieldt, der einiges wegstecken und über sich hinauswachsen muss. Das Setting ist dem Mittelalter angelehnt und ähnelt ein wenig der Serie Game of Thrones, mit allerlei Intrigen und Konflikten.

In der Handlung selbst werdet ihr kleine Überraschungen und emotionale Wendungen erleben. Insgesamt finde ich die Story recht solide, mit glaubwürdigen Charakterentwicklungen und abwechslungsreichen Gebieten.

Ein RPG-Hit mit emotionalen Wendungen

Die Stärke ist das Gameplay

Das Kampfsystem erinnert ein wenig an die Spiele rund um Devil May Cry. Fix könnt ihr eine Reihe von Kombos aneinanderreihen und dabei nützliche Fähigkeiten der „Esper“ einsetzen. Diese Wesen weisen eine extreme Kraft auf und verändern das Spielgeschehen massiv.

Vor allem die großen Bosskämpfe sind das Genialste, was ich je in einem Spiel erlebt habe. Vom epischen Gänsehaut-Gefühl fand ich diese sogar noch ein kleines Stück besser als in den neusten Spielen von God of War. Dafür finde ich wiederum das allgemeine Kampfsystem mit dem Helden Kratos herausfordernder und besser. Findet es selbst heraus und stellt euch eine Reihe von monströsen Bestien.

Fabelhafte Bosskämpfe

