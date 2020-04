Sony hat auf der PlayStation 4 den „Big in Japan“-Sale gestartet. Wir stellen euch die besten RPGs und MMOs vor, die ihr derzeit günstig kaufen könnt. Auch wagen wir einmal einen Blick über den Tellerrand.

Sony hat seinen „Big in Japan“-Sale im offiziellen PlayStation-Store gestartet. Doch welche Spiele lohnen sich überhaupt bei der Vielzahl von Angeboten?

MeinMMO hat für euch die besten RPGs und MMOs herausgesucht, die sich derzeit besonders lohnen. Wir stellen sie euch im Folgenden unsortiert vor.

Wie lang dauert der„Big in Japan“-Sale? Der Sale ist am 24. April 2020 gestartet und dauert bis zum 8. Mai. Alle Spiele, die in Japan entwickelt worden sind, werden rabattiert angeboten.

Wie haben wir ausgewählt? Die Titel auf unserer Liste haben wir danach ausgewählt, welche unter den Fans besonders beliebt sind. Auch die Top-Liste der besten PS4-Spiele aller Zeiten (via GamePro) unserer Kollegen von GamePro haben wir uns angesehen. Außerdem haben wir geschaut, welche noch Updates in irgendeiner Form (Remastered oder Neuauflage) bekommen haben.

Monster Hunter World

In Monster Hunter World werdet ihr immer von einer Wissenschaftlerin begleitet, die euch vor allem am Anfang wertvolle Tipps gibt.

Genre: Action-RPG | Entwickler: Capcom | Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 26. Januar 2018 | Modell: Buy-to-Play

Was ist Monster Hunter World? In Monster Hunter World bekämpft ihr als Jäger Monster, sammelt deren Überreste und verstärkt damit eure Ausrüstung. Über einen „Drop-In“-Multiplayer könnt ihr gemeinsam mit anderen Mitspielern Monster jagen oder die Spielwelt erkunden. Für Capcoms Bilanz ist es das meistverkaufte Spiel der Firmengeschichte.

Was hat sich in letzter Zeit im Spiel getan? Regelmäßig finden in Monster Hunter World Events statt. So findet im April 2020 das Flor-Fest statt, wo man eine witizge Waffe freischalten kann. Capcom war mit den Event-Aufgaben vielen Spielern entgegengekommen und hatte aufgrund von Corona die Quests früher freigeschaltet.

Was kostet Monster Hunter World? Das Action-RPG kostet derzeit anstatt 29,99 nur 14,99 Euro und eignet sich damit perfekt für diejenigen, die schon immer in Monster Hunter World hineinschauen wollten.

Wer Monster Hunter World schon besitzt, kann sich das vergünstigte Addon „Iceborne“ kaufen. Das kostet anstatt 39,99 nur 29,99 Euro und erweitert die Spielwelt um ein weiteres Gebiet und etliche Monster.

Monster Hunter World für 14,99 € ( 29,99 € ), ihr spart 50 %.

), ihr spart 50 %. Monster Hunter World Iceborne für 29,99 € ( 39,99€ ), ihr spart 25 %.

Black Desert Online

Black Desert Online bietet 19 verschiedene Klassen, die zum Teil einen Genderlock haben.

Genre: MMORPG | Entwickler: Pearl Abyss | Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 3. März 2016 | Modell: Buy-to-Play

Was ist Black Desert Online? Black Desert Online ist ein MMORPG, das auf ein actionlastiges Kampfsystem setzt. Es kombiniert typische MMORPG-Zutaten mit Sandbox-Features. Dazu gehören beispielsweise Handwerk und ein umfangreiches Housing.

Was hat sich in letzter Zeit im Spiel getan? Pearl Abyss hat vor kurzem Season-Server eröffnet, die sich wie Diablo 3 spielen und die sich momentan großer Beliebtheit erfreuen: Denn diese Server werden nach einiger Zeit wieder zurückgesetzt, dafür gibt es aber deutlich mehr EP und Geld. Eine Zeit lang konnte man Black Desert Online auch kostenlos auf Steam erhalten und auch sonst profitiert das Spiel von hohen Spielerzahlen.

Was kostet Black Desert Online? Das MMORPG kostet derzeit anstatt 29,99 nur 14,99 Euro. Ihr spart also 50 % beim Kauf des Titels. Fürs Zocken braucht ihr außerdem eine aktive PlayStationPlus-Mitgliedschaft.

Black Desert Online für 14,99 € ( 29,99 € ), ihr spart 50 %.

Persona 5

Der, frei benennbare, Protagonist kämpft in der Paralellwelt als „Joker.“ Gemeinsam mit Freunden versucht er, die Herzen böser Menschen zu stehlen.

Genre: Party-RPG | Entwickler: Atlus | Plattform: PS4 | Release-Datum: 4. April 2017 | Modell: Buy-to-Play

Was ist Persona 5? In Persona 5 stürzt man sich mit dem männlichen Protagonisten Joker in rundenbasierte Party-Kämpfe in einer Parallelwelt. Nach den Kämpfen führt man sein Leben als normaler Schüler, verdient Geld und lernt seine Freunde besser kennen. Nach der Schule geht es dann auf die Jagd nach den Herzen böser Menschen.

Was hat sich in letzter Zeit im Spiel getan? Am 31. März 2020 veröffentlichte Atlus die Royal Edition von Persona 5. Diese erweitert das Spiel um ein weiteres Semester und zwei neue Charaktere. Wer sich vor dem Vollpreis von Persona 5 Royal scheut, kann für unter 20 Euro perfekt in das Rollenspiel von Atlus starten.

Persona 5 bietet wahlweise englische und eine japanische Sprachausgabe mit englischen Untertiteln. Persona 5 Royal bietet auch deutsche Untertitel und Oberfläche.

Unsere Kollegen von GamePro loben Persona 5 und vergeben 92 Punkte. Für Heiko Klinge „greift ein Rädchen perfekt ins andere, kein Spielelement wirkt undurchdacht oder gar fehl am Platz“.

Was kostet Persona 5? Das RPG kostet derzeit anstatt 69,99 nur 17,49 Euro. Ihr spart also 75 % beim Kauf des Spiels.

Persona 5 für 17,49 ( 69,99€ ), ihr spart 75 %.

Final Fantasy XV

Genre: Action-RPG | Entwickler: Square Enix | Plattform: PC, Xbox One, PS4 | Release-Datum: 29. November 2016 | Modell: Buy-to-Play

Final Fantasy XV. Auf dem Bild ist der Mobile-Ableger zu sehen.

Was ist Final Fantasy 15? Final Fantasy 15 ist ein Action-Rollenspiel. Der Protagonist Noctis kämpft in der Fantasywelt Eos darum, seine Heimat zurückzuerlangen. Die Spielwelt ist offen und mit Nebenaufgaben gefüllt und die Kämpfe sind betont actionlastig.

Was hat sich in letzter Zeit im Spiel getan? 2017 kam mit FFXV: Gefährten ein Multiplayer-Modus für Final Fantasy XV ins Spiel. Man erstellt sich bis zu acht Avatare und kämpft allein oder gemeinsam gegen Feinde. Mit den Ressourcen kann man seine Waffen verbessern oder neue Quests freischalten.

Wer den Multiplayer-Modus nutzen will, der benötigt eine gültige PS-Plus-Mitgliedschaft. Alternativ gibt es mit Final Fantasy XIV auch ein offizielles MMORPG rund um die Fantasywelt Eos.

Hannes Rossow von GamePro erklärt in seinem Test (Wertung 88 Punkte), dass Final Fantasy XV vieles anders macht, „aber es ist dann eben doch in so vielen Dingen ein vollwertiger Ableger, der sich ganz und gar nach Final Fantasy anfühlt. (…)“

Was kostet Final Fantasy XV? Das Action-RPG kostet derzeit 17,49 anstatt 34,99 Euro. Ihr spart also die Hälfte des normalen Preises.

Final Fantasy XV für 17,49 ( 34,99€ ), ihr spart 50 %.

Ni No Kuni Remastered

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Level-5 | Plattform: PC, PS4, Switch | Release-Datum: 20. September 2019 (Remastered) | Modell: Buy-to-Play

Oliver versucht mit seinen Gefährten seine Mutter zu retten. Bildquelle: GamePro.de

Was ist Ni No Kuni Remastered: Ni No Kuni: Wrath of the White Witch ist die erste Partnerproduktion zwischen den Entwicklern Level 5 und dem Animationsstudio Studio Ghibli (unter anderem „Chihiros Reise ins Zauberland“ und „Prinzessin Mononoke“). Im Rollenspiel spielt ihr den jungen Oliver, der in einer Parallelwelt seine Mutter vor der bösen Hexe retten will. Dabei sammelt man im Stile von Pokémon Begleiter, die man aufleveln und ausrüsten kann.

Was hat sich in letzter Zeit im Spiel getan? Im Jahr 2019 hat Level-5 eine Remastered-Version des alten PS3-Titels für die PS4, den PC und die Switch veröffentlicht. Das Spiel setzt auf hochauflösende Grafiken und ist auch sonst für moderne Systeme angepasst. Am 23. März 2018 startete der Nachfolger Ni No Kuni 2 und auch ein dritter Teil ist bereits in Arbeit (via GamePro).

Unsere Kollegin Ann-Kathrin Kuhls lobt die tolle Umsetzung der Remastered Version in ihrem Test (92 Punkte), „weshalb ich jedem, der Ni no Kuni noch nicht kennt, unbedingt empfehle, sich das Ganze mal anzusehen.“

Was kostet Ni no Kuni Remastered? Das RPG kostet derzeit anstatt 49,99 nur 24,99 Euro. Ihr spart also 50 % beim Kauf des Spiels.

Ni No Kuni Remastered für 24,99 € ( 49,99€ ), ihr spart 50 %.

Den Nachfolger Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom gibt es derzeit auch im „Big in Japan“-Sale. Dieser setzt weniger auf das Sammeln von Begleitern, stattdessen müsst ihr euch um ein Königreich kümmern und es ausbauen. Die Story des Vorgängers muss man nicht kennen, um Ni No Kuni 2 spielen zu können.

Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom 19,99 € ( 69,99 € ), ihr spart 71 %.

