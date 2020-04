Bei Monster Hunter World läuft momentan wieder ein saisonales Event. Beim Flor-Fest könnt ihr allerlei Belohnungen abgreifen, unter anderem eine witzige Waffe.

Was ist das für ein Event? Das Flor-Fest (Full Bloom Fest) ist ein neues saisonales Event bei Monster Hunter World. Die Versammlungsstätte in Seliana ist mit bunten Blüten geschmückt. Die NPCs tragen passende Rosen-Outfits und es kommen brandneue Quests auf euch zu.

Wie bei Events in Monster Hunter World üblich, könnt ihr auch hier wieder Event-Tickets und VIP-Tickets sammeln, um euch Ausrüstung herzustellen.

Die lustigste Waffe überhaupt

Die Wetzfisch-Säbel in der verbesserten Version und ein Charakter in der dazu passenden Rosen-Rüstung des Flor-Fests

Was ist das für eine Waffe? Die wohl witzigste Belohnung des Flor-Fests sind die Doppelklingen „Wetzfisch-Säbel“. Das sind irgendwie mehr oder minder lebendige Fische mit denen ihr zuhaut.

Sie bringen bei Seltenheit 11 einen Angriff von 322 mit. Außerdem bringen sie euch ganze 390% Wasser-Schaden.

Wie bekommt ihr sie? Um eure Finger an die glitschigen Klingen zu bekommen, müsst ihr die Quest „Scharfer Fisch schärft“ abschließen. Die führt euch in die Wildturm-Ödnis, wo ihr zwei große Wetzfische angeln müsst. Dafür braucht ihr Meisterrang 2 und somit die Iceborne-Erweiterung.

So sehen die witzigen Doppelklingen auf dem Waffenständer aus

Das ist jedoch nicht die einzige witzige Waffe, die ihr euch momentan holen könnt. Mit der Quest „Fleisch, Fleisch, Fleisch“ gibt es einen Hammer, der wie eine Fleischkeule aussieht. So könnt ihr den Monstern tatsächlich mal ihre eigenen Teile um die Ohren hauen.

Das Event bietet noch mehr

Diese saisonale Rüstung gibt es: Außerdem könnt ihr beim Flor-Fest wieder eine saisonale Rüstung farmen. Die hat diesmal einige Rosen im Gepäck. Ihr baut sie mit Flor-Tickets, welche ihr fürs Einloggen erhaltet. Eine solche Rüstung gibt es auch für euren Palico.

Die saisonale Rüstung eures Palico sieht ein wenig aus wie eine Gothic-Puppe.

Erfüllt ihr Event-Quests oder helft anderen Spielern bei niedrigrangigen Missionen, bekommt ihr VIP-Flor-Tickets. Mit ihnen könnt ihr die Rosen-Dekorrüstung farmen.

Mehr VIP-Tickets bekommt ihr, wenn ihr die normale Rosenrüstung tragt. Die hat die Fertigkeit „Flor-Segen“, die eure Chance auf die besonderen Scheine erhöht.

Diese Dekorrüstung gibt es noch: Ihr könnt beim Flor-Fest auch ein süßes Flauschhuhn auf euren Kopf zaubern. Mit der Quest „Schockschwere Not“ könnt ihr einen Deko-Kopf herstellen.

Dafür müsst ihr ab Master-Rank 2 ins Korallenhochland und 5 Urzeit-Mantamotten fangen. Das sind die großen fliegenden Insekten, von denen wohl kaum jemand wusste, dass man sie überhaupt fangen kann.

Damit das gelingt, müsst ihr sie noch runterschießen, beispielsweise mit einem Stein.

So sieht das kleine Flauschhuhn dann aus, wenn es dank Dekorrüstung auf eurem Kopf sitzt.

Für den Mantel gibt es eine Verbesserung: Bei einer weiteren Event-Quest könnt ihr euren Assassinen-Mantel verbessern. Die Mission heißt „Der Assassine“ und lässt euch einen gehärteten Nargacuga besiegen. Dafür müsst ihr Meisterrang 17 erreicht haben.

Habt ihr euch den Mantel noch nicht geholt, müsst ihr zunächst die Quest im Hochrang abschließen. Sie heißt „Leise, tödlich und wild“ und gibt euch neben dem Mantel auch die Bayek-Dekorrüstung.

PS4, Xbox One und PC endlich auf dem gleichen Stand

Mit dem neusten Update ziehen die Konsolen und der PC endlich gleich. Alle Plattformen laufen also ab sofort synchron, was den Content anbelangt.

Um das zu erreichen, haben die PC-Spieler noch die fehlenden Quests erhalten. So haben die beiden Varianten Zorniger Rajang und Wütiger Brachydios Einzug auf dem PC gefunden.

Die Roadmap zeigt, dass ab sofort alle Updates sowohl für Konsolen als auch für PC gleichzeitig stattfinden

Im Mai können sich also alle Spieler in Monster Hunter World auf den Fan-Liebling Alatreon freuen. Wenn ihr euch die Zeit bis dahin verkürzen wollt, solltet ihr euch an einige Event-Quests machen.

Neben den eben aufgeführten laufen gerade fast alle Events bei Monster Hunter World, da die Entwickler wohl Mitleid mit den Quarantäne-Opfern hatten.

Danke an Drasto für die Screenshots!