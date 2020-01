Das Event zum zweijährigen Geburtstag von Monster Hunter World ist in vollem Gange. Mit unter den Belohnungen ist auch ein Hammer, der euch das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt.

In Monster Hunter World: Iceborne ist gerade einiges los. Das Geburtstags-Event bringt viele Aufgaben mit sich. Beim „Grand Appreciation Fest“ sind sowohl das Fest der Dankbarkeit als auch das neue Astral-Fest aktiv. Außerdem gibt es viele weitere Event-Quests, von denen euch eine einen interessanten Hammer beschert.

Eine köstliche Waffe – der Schenkelklopfer

Was ist das für eine Waffe? Für die Fleischfans vor den Bildschirmen hat sich Capcom beim neusten Event etwas Besonderes ausgedacht. Ihr könnt einen Hammer in Form einer Fleischkeule farmen. Die Waffe heißt Premium-Schenkelklopfer (Well-done Hammer) und Ultimativer Schenkelklopfer (Juicy Well-done Hammer) in der verbesserten Version.

Screenshot des Premium-Schenkelklopfers auf der PS4

Ob man das nun lecker findet oder nicht, auf jeden Fall ist die Waffe speziell. Ihr ist das Wappen von Monster Hunter World eingebrannt, außerdem hängt an einer Stelle ein wenig der mehr oder weniger knusprig wirkenden Haut herunter.

Was kann der Hammer? Bereits die erste Stufe kommt mit sehr viel Angriff daher. Leider werden die 1404 Punkte von lediglich blauer Schärfe überschattet. Die Weiterentwicklung Ultimativer Schenkelklopfer hat sogar 1612 Angriff und kann sich so mit Stufe-12-Waffen wie der Mähnentücke von Rajang messen.

Screenshot des Ultimativen Schenkelklopfers auf der PS4

Dadurch, dass der Fleisch-Hammer Stufe 11 hat, könnt ihr mehr Augmentationen einbauen als bei Waffen der Stufe 12. Um den Hammer richtig gut nutzen zu können, solltet ihr aber über einige Fertigkeiten nachdenken. Hierzu gehört vor allem „Schnelles Schärfen“ oder der Set-Bonus von Teostra. Mit diesem verliert ihr bei kritischen Treffern keine Schärfe.

Eine Event-Quest beschert euch den Fleisch-Hammer

Es ist ziemlich einfach, eure Finger an das fleischige Vergnügen zu kriegen. Ihr müsst lediglich die Event-Quest „Fleisch, Fleisch, Fleisch, …“ abschließen. Dort erwarten euch ein Vulkan-Odogaron und ein Glavenus.

Screenshot der Event-Quest auf der PS4

Ihr solltet euch also auf schnelle Angriffe auf der einen und brachiale Haue auf der anderen Seite einstellen. Mehr zu den Stärken und Schwächen der beiden Biester findet ihr in unserer Monster-Liste von Iceborne. Dort findet ihr auch alle Materialien, die ihr von ihnen bekommt.

Das sind die nötigen Materialien: Seid ihr damit erfolgreich, bekommt ihr 1-2 Fleischmahlzeit-Tickets. Für den Premium-Schenkelklopfer braucht ihr zwei davon und noch Materialien der beiden Monster:

2x Fleischmahlzeit-Ticket

2x Vulkan-Odogaron-Hartreißzahn

3x Vulkanbursa

8x Monster-Festknochen

Wollt ihr ihn zum Ultimativen Schenkelklopfer verbessern, braucht ihr Materialien, die ihr in den Leitlanden bekommt. Wo genau ihr welchen Knochen und welches Erz findet, erfahrt ihr in unserer Liste von Leitlande-Materialien.

1x Fleischmahlzeit-Ticket

5x Wald-Kristall

3x Schlummernder Großknochen

3x Befallener Rasereiknochen

Wer sich diesen Spaß nicht entgehen lassen will, sollte ran an den Speck (ha, ein Schenkelklopfer!) und fleißig farmen.

Natürlich gibt es beim neuen Event auch noch mehr zu holen: