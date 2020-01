Monster Hunter World wird in wenigen Tagen zwei Jahre alt. Am 24. Januar kommt deshalb ein neues Event zu Iceborne. Dann endlich auf allen Plattformen: PS4, Xbox und PC. Das Astral-Fest (Grand Appreciation Fest) wird euch zu den Sternen katapultieren und wir sagen euch, warum.

Update 22. Januar: Das Astral-Fest in Seliana und das Fest der Dankbarkeit in Astera starten am 24. Januar um 1 Uhr nachts deutscher Zeit. Enden werden sie am 14. Februar. Laut neuster Roadmap wird das „Grand Appreciation Fest“ auf allen Plattformen spielbar sein.

Was ist das für ein Event? Bereits 2019 gab es ein großes Event zum ersten Geburtstag von Monster Hunter World. Und auch im Januar 2020 steht wieder ein Jubiläum an. Zum zweijährigen Bestehen des Spiels gibt es das „Astral-Fest“.

Dabei dreht sich alles um das Thema Himmel, Sterne und Weltall. Die Entwickler haben über sich selbst gesagt, sie hätten sich vielleicht etwas mitreißen lassen. Daher spiegelt sich der Aufzug in verrückten Outfits der Charakteren und ausgefallener Ausrüstung für euch und euren Palico wider.

Ein Bild der festlichen Versammlungsstätte in Seliana aus dem Entwickler-Tagebuch

Wann startet das Event? Los geht es am 24. Januar 2020. Da zu diesem Zeitpunkt die Erweiterung Iceborne auch für den PC erschienen ist, wird das Event wohl auf allen Plattformen zugänglich sein.

Palico, Ausrüstung und NPCs aus dem Weltall

Wenn das Event startet, wird alles in das Sternenthema gehüllt sein. Eure Versammlungsstätte bekommt leuchtende Laternen und auch die NPCs sind wie üblich passend gekleidet. Das gilt auch für eure Wildexpertin, die mit kleinen Antennen am Kopf daher kommt.

Diese Ausrüstung gibt’s für das Event: Natürlich werdet ihr beim zweiten Jubiläum von Monster Hunter World wieder Waffen und Rüstungen farmen können. Am schlimmsten hat es wohl euren Palico getroffen. Wenn ihr ihm seine Rüstung baut, mutiert er zum Alien.

Ein Bild des Alien-Palico aus dem Entwickler-Tagebuch

Aber auch euren eigenen Charakter könnt ihr zu den Sternen beamen. Die Rüstung Astral α+ sieht aus wie aus einem Weltall-Tuch gewebt. Sie ist durchsichtig und vom Schnitt her wie ein Gewand.

Die Astral-Rüstung für weibliche Chars aus dem Entwickler-Tagebuch

Die Astral-Rüstung für männliche Chars aus dem Entwickler-Tagebuch

Diese Rüstung wird man aus Astal-Tickets bauen können. Die Deko-Rüstung dazu aus VIP-Tickets. Eure Chance auf diese Tickets steigt, wenn ihr die Astral α+ tragt. Die Events in Monster Hunter World haben stets Belobigungen oder Abzeichen, die man sammeln muss. Aus ihnen lässt sich dann alles Mögliche an Ausrüstung und Dekoration herstellen.

Elfenohren, Retro-Palicos und lustige Waffen – Im Event steckt noch mehr

Aber auch außerhalb des Sternenthemas gibt es beim Event einiges zu entdecken. Ihr könnt euren Palico mit einer Rüstung zu einem kleinen Dirigenten machen. Außerdem wird es Palicos im Retro-Design geben. So sahen die katzenhaften Begleiter noch in älteren Teilen des Monster-Hunter-Franchise aus.

Für euren Jäger gibt es ebenfalls mehr abzugreifen. Es wird eine Kopfrüstung im Elfenohr-Design geben. Außerdem einen Hammer, der wie ein gut gebratenes Steak in Monster Hunter World aussieht.

Mit einem Fleischknüppel zuhauen – Bild aus dem Entwickler-Tagebuch

Zudem sollen noch mehr Deko-Rüstungen kommen. Bislang können die Spieler aus einem Set von Low- und High-Rank-Ausrüstung wählen. Es soll aber auch Master-Rank als Deko-Rüstungen zugänglich werden. Ob sie mit dem Event im Januar bereits kommen, ist jedoch noch nicht bekannt.

