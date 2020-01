Monster Hunter World kündigt für Mai einen Fanliebling an – Aber welchen?

Monster Hunter World: Iceborne hat gestern eine Roadmap mit weiteren Inhalten für 2020 veröffentlicht. Mit dabei ist die Ankündigung für einen Fanliebling im Mai. Die Community spekuliert nun erneut, welches Monster uns erwarten wird. Wir stellen euch die Roadmap vor und wollen in einer Umfrage euren Wunschgegner erfahren.

Monster Hunter World: Iceborne ist seit einer Weile auf allen Plattformen spielbar. Nun können sich PS4-, Xbox- und PC-Spieler über neue Inhalte für 2020 freuen. Capcom hat dazu gestern eine neue Roadmap veröffentlicht.

Am meisten wird seither in der Community diskutiert, welcher angekündigte Fanliebling im Mai zurück kommen wird. Wir haben für euch die Inhalte der Roadmap zusammengestellt. Und eine Auswahl an Wunschmonstern, über die die Community am heftigsten spekuliert. Am Ende könnt ihr bei unserer Umfrage abstimmen, welches Biest ihr zurückkehren lassen würdet.

Safi’jiiva war das letzte neue Monster

Neue Events, neue Monster und der Sync mit dem PC – Die Roadmap

In der neuen Roadmap werden Inhalte bis Juni 2020 vorgestellt. Die Hälfte des Jahres ist also bereits gesichert. Es wurden auch weitere Updates nach Juni 2020 angekündigt. Los geht es diesen Donnerstag mit einem Geburtstags-Event, das euch zu den Sternen beamt. Bis April werden die Konsolen und der PC noch einzeln mit Updates versorgt.

Das sind die neuen Inhalte für den PC:

Update 6. Februar:

Ein neues Monster: Rajang

Das Vulkanbiom der Leitlande

Resident-Evil-Crossover

Von Fans designte Ausrüstung

Das Lunar-Fest

Update 12. März:

Neue Unterart: Der Höllen-Zinogre

Neue Belagerung: Der Safi’jiiva

Das Tundrabiom der Leitlande

Die Roadmap, die Capcom über Twitter veröffentlicht hat

Das sind die neuen Inhalte für die Konsolen:

Spezielle Event-Quests (Februar)

2 neue Varianten von Monstern (März)

Jetzt wird es synchron: Im April gibt es die 2 neuen Varianten auch für den PC. Ab diesem Zeitpunkt soll der PC mit den Konsolen synchron laufen. Es erwarten euch von April bis Juni auf allen Plattformen folgende Inhalte:

Neues kampfgehärtetes Monster

Bereits bekannte Monster für den Master-Rank

Das Astera/Seliana-Festival

Die Rückkehr eines Fanlieblings

Ein komplett neues Monster

Rückkehr eines Fanlieblings im Mai

Eine Nachricht aus der Roadmap sorgt gerade in der Community für große Aufregung. Welches Lieblingsmonster der Fans wird uns im Mai erwarten?Die Spieler wünschen sich hier viele verschiedene Biester. Einige stechen jedoch heraus und werden öfter genannt. Wir haben euch eine Auswahl dieser Monster zusammengestellt.

Fatalis

Ein Bild des Fatalis aus dem Fandom

Der mit am meisten genannte Gegner ist Fatalis. Der Drachenälteste oder auch schwarze Drache konnte bereits in Monster Hunter 1 online besiegt werden. Am bekanntesten ist er aber wohl aus Monster Hunter 4.

Gore Magala

Ein Bild des Gore Magala aus dem Fandom

Sein Debüt hatte der Gore Magala in Monster Hunter 4. Er soll mit dem Shagaru Magala verwandt sein, weswegen die Fans sich oftmals beide gemeinsam zurück wünschen.

Alatreon

Ein Bild des Alatreon aus dem Fandom

Der Drachenälteste Alatreon ist bekannt aus Monster Hunter 3. Er kann gleich vier Elemente kontrollieren. Nämlich Drache, Feuer, Donner und Eis.

Lagiacrus

Auch der Lagiacrus wird von der Community inniglich geliebt und zugleich gehasst. Eingeführt wurde das Wassermonster mit Monster Hunter 3. Sein Erscheinen in Monster Hunter World ist durch die fehlenden Wasserkämpfe jedoch sehr unwahrscheinlich.

Zamtrios

Ein bild des Zamtrios aus dem Fandom

Einer der Underdogs der Monsterwünsche ist Zamtrios. Die Mischung aus Hai und Frosch kam zum ersten Mal in Monster Hunter 4 vor. Er ist vor allem wegen seines Designs beliebt.

Sagt uns eure Meinung

Wir wollen von euch wissen, welches Monster ihr euch im Mai wünscht. Stimmt daher hier unten in unserer Umfrage ab. Sollte euer Lieblingsmonster nicht dabei sein, wählt „Ein anderes“ und schreibt es uns in die Kommentare.