Bei Monster Hunter World: Iceborne (MHW) starteten heute Nacht die Feierlichkeiten zum 2-jährigen Geburtstag. Das Paket aus vielen alten und neuen Events nennt sich „Grand Appreciation Fest“. Unsere Autorin Larissa verrät euch, welche Belohnungen ganz oben auf ihrer Farm-Liste stehen.

Bei Monster Hunter World: Iceborne ist gerade richtig viel los. Das liegt nicht nur am kürzlichen Release für den PC. Sondern auch an der großen Auswahl an Event-Quests, die es momentan zu erledigen gibt. Gerade ist also der perfekte Augenblick, um wieder in Iceborne einzusteigen.

Euch erwartet bis zum 14. Februar das Fest der Dankbarkeit aus dem letzten Jahr und das neue Astral-Fest. Zudem viele neue und alte Event-Quests für Niedrig-, Hoch- und Meisterrang, also ran an den Speck!

Auch ich werde die nächsten drei Wochen wieder vermehrt zocken. Dabei stehen einige Belohnungen bei mir hoch im Kurs. Am liebsten sammle ich Deko-Rüstungen für mich und Rüstungen für meinen Palico. Außerdem Anhänger für die Waffen. Ich liebe Fashion-Hunting.

Ein Screenshot aus meiner Iceborne-Story

Eine Deko-Rüstung wie aus dem Weltall

Ganz oben auf meiner Wunschliste steht natürlich die Rüstung vom Astral-Fest. Die bekommt ihr, wenn ihr fleißig Event-Tickets sammelt. Als Einlogg-Bonus oder für Daylies bekommt ihr Astral-Tickets. Mit denen könnt ihr die Astral α+ bauen. Außerdem die Rüstung für euren Palico und einen ersten Anhänger für die Waffe.

Für die von mir begehrte Deko-Rüstung braucht ihr besondere Tickets. Der beste Weg, diese 5 VIP Astral-Tickets zu bekommen, ist, zu helfen. Dabei tretet ihr über Notsignal niedrigstufigen Quests bei. Noch schneller bekommt ihr die VIP-Tickets, wenn ihr euch vorher die Astral α+ bastelt. Die erhöht eure Chance auf die besonderen Scheine. Den Set-Effekt gibt es schon ab 3 Teilen, bei 5 wird er noch einmal erhöht.

Ein Screenshot von der Astra-Rüstung auf der PS4

Diese Materialien braucht ihr für die Astral α+:

5x Astral-Ticket

3x Gracium

5x Monster-Starkknochen

2x Reiner Kristall

Die Astral α+ ist nicht die beste Rüstung, braucht aber nicht viel und reicht für den Niedrigrang mehr als aus. Sie bringt neben dem wichtigen Set-Bonus folgende Skills mit:

2x Kritischer Boost

2x Göttlicher Segen

3x Wirkbereich

2x Unbeeindruckt

2x Schwächevorteil

Ein paar Elfenohren gegen die Kälte

Schön wird euer Charakter auch mit den Wyverianer-Ohren, die es beim Astral-Fest zu farmen gibt. Dafür müsst ihr euch auf die Quest „Flora-Frostbeule“ begeben.

Ein Screenshot von den Wyverianer-Ohren auf der PS4

Dort sammelt ihr 10 Eisblüten aus gefrorenem Blattwerk. Diese Pflanzen findet ihr am besten in Gebiet 15 und 7, wo ihr auch Velkhana bekämpft habt.

Für die Elfenohren braucht ihr lediglich ein Wyverianer-Ticket aus der eben beschriebenen Quest und drei dicke Knochen. Leider sind die Ohren mit „Mykologie“ und „Überlebensexperte“ für einen Kampf kaum zu gebrauchen. Extrem schick finde ich sie trotzdem.

Ein Screenshot vom Perlenquell-Set auf der PS4

Ein Screenshot von der Bauschpinguin-Maske auf der PS4

Durch die Event-Quest „Perlenschnapper“ und „Bausch dich auf“ gibt es noch mehr schöne Hüte zu holen. Zum einen das Perlenquell-Set mit „Erholung hoch“ und die Bauschpinguin-Maske mit „Unverwundbarkeit“.

Den Palico zum Alien machen

Auch mein Palico soll nicht leer ausgehen. Ich ändere gerne seine Ausrüstung und die Farben. Beim Astral-Fest könnt ihr euren Begleiter in einen Alien verwandeln und das sieht super cool aus.

Ein Screenshot vom Astral-Set für den Palico auf der PS4

Für eure Palico-Rüstung und die Waffe braucht ihr diese Materialien:

3x Astral-Ticket

3x Reiner Kristall

Natürlich könnt ihr die Farbe der Ausrüstung ändern. In meinem Fall ist sie schwarz eingestellt. Die Waffe besteht aus astralen Insekten und kleinen Palicos, die durch die Luft fliegen.

Absolut alle neuen Anhänger

Das mag vielleicht irre und kleinteilig klingen, aber ich werde auch diesmal wieder möglichst viele Anhänger für die Waffe farmen. Mein liebster ist übrigens der sprechende Tofu mit Hut und Messer vom Resident-Evil-Crossover.

Ein Screenshot von meinem Lieblingstofu auf der PS4

Die Astralornamente, wie sie beim Astral-Fest heißen, gibt es in verschiedenen Ausführungen. Und ich möchte sie je nach Waffe farblich passend haben.

Ein Screenshot eines Astralornaments auf der PS4

Neue Deko-Rüstungen aus dem High-Rank

Mit dem neuen Event kam auch ein Schwung neuer Deko-Rüstungen. Alle aus dem High-Rank. Ihr habt die Wahl zwischen Alpha, Beta und sogar Gamma. Dadurch bietet euch Monster Hunter World noch mehr Möglichkeiten, euch auszutoben. Bei mir ganz hoch im Kurs steht die Vaal Hazak Gamma.

Ein Screenshot von der Vaal-Hazak-Deko auf der PS4

Monster Hunter World: Iceborne bekommt immer mehr Deko-Rüstungen. Da ist die Hoffnung groß, dass auch bald Ausrüstung des Master-Ranks verfügbar sein wird. So kommen wir unserem Wunsch nach freier Rüstungswahl sehr nah.

Und was ist mit dem Safi’jiiva?

Einige von euch mögen jetzt denken, ich hätte die Belagerung rund um den Safi’jiiva vergessen. Das liegt daran, dass ich ihn nicht farmen werde. Meine Main-Waffen sind der Bogen und das leichte Bogengewehr. Von beiden habe ich bereits alles, was ich wollte.

Was ist das für eine Mission? Da es jedoch ein wichtiges Highlight des Events ist, möchte ich ein paar Worte dazu verlieren. Wie bereits bei der Kulve-Taroth ist der Saji’jiiva eine Belagerungsmission. Ihr bekämpft ihn also in 4er-Teams innerhalb einer Sitzung von bis zu 16 Personen.

Es können also 4 Gruppen gleichzeitig den roten Drachen bekämpfen. Dabei arbeitet ihr alle zusammen an eurem Fortschritt. Mehr zu den Stärken und Schwächen des Safi’jiiva erfahrt ihr in unserer Monster-Liste aus Iceborne.

Ein Screenshot vom Safi’jiiva aus seinem Video auf der PS4

Was gibt es für diese Quest? Für den Abschluss der Belagerung gibt es Safi-Waffen. Die könnt ihr weiter verbessern und mit verschiedenen Fertigkeiten versehen. Beispielsweise könnt ihr Affinitätsverbesserung oder Angriffsverbesserung draufpacken.

Das Interessanteste an den Safi-Waffen sind aber wohl die Essenzen. Von denen könnt ihr pro Waffe nur eine ausgerüstet haben. Die Essenzen sind nach Monstern benannt und bringen ein Teil vom Set-Bonus des jeweiligen Biests mit. Habt ihr also „Lunastra-Essenz“ auf eurer Waffe, braucht ihr ein Rüstungsteil weniger für das Erreichen des Lunastra-Set-Bonus.

Das gibt euch mehr Gestaltungsmöglichkeiten in eurer Ausrüstung. Ihr seid nicht mehr auf so viele Rüstungsteile für euer Set angewiesen und könnt sinnvollere Skills wählen.