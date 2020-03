Monster Hunter World hat ein Herz für Quarantäne-Opfer, rückt Events raus

Capcom hat angekündigt, dass aufgrund von Corona und der damit zusammenhängenden Quarantäne die Event-Quests von Monster Hunter World ab sofort spielbar sind. Und zwar fast alle.

Was hat Capcom gesagt? Auf ihrem Twitter-Account veröffentlichte Capcom ein Statement an ihre Fans. Darin wurde angekündigt, dass viele Event-Quests in Monster Hunter World für sie nun verfügbar sind.

Die Event-Quests sind heute auf Konsolen und PC gestartet

Und enden am 9. April

Damit wollte der Entwickler laut eigener Aussage den Fans während der Corona-Krise entgegenkommen. Leute, die nun mehr Zeit zu Hause verbringen, sollen Monster Hunter World zocken, um die schwere Periode zu überstehen.

Mit dem Addon Iceborne kamen viele neue Event-Quests ins Spiel

Welche Event-Quests sind verfügbar? Kurze Antwort: Fast alle. Das gilt sowohl für die normale Basis-Version von MHW als auch für die Erweiterung Iceborne.

Wenn ihr also neu seid, könnt ihr dank dieser Event-Quests gut aufholen, indem ihr euren Jäger- und Master-Rang steigert und besondere Event-Gegenstände verdient.

Bei den Event-Quests, die Kooperationen mit anderen Games enthalten, müsst ihr auf die Kooperationsbedingungen achten. Manche davon sind nicht auf allen Konsolen verfügbar.

Als Xbox- und PC-Spieler müsst ihr leider auf einige Event-Quests verzichten, die exklusiv für die PS4 sind. Dazu gehören:

Welche Belohnungen gibt es? Die Event-Quests geben euch eine große Vielfalt an nützlichem und hübschen Krempel. Es lohnt sich also reinzuschauen, vor allem, wenn ihr in der Vergangenheit längere Zeit kein MHW gezockt habt. Zu den Belohnungen gehören:

Viele und seltene Crafting-Materialien

Möglichkeiten, um euren Master-Rang schneller zu steigern

Monster in verschiedenen Größen, die ihr für die Jagd nach seltenen Kronen-Trophäen braucht

Besondere Ausrüstungsgegenstände, die zum Beispiel zu Kooperationen wie Witcher oder Resident Evil gehören

Die PC-Spieler können außerdem jetzt schon die Belagerung der erwachsenen Form von Xeno’jiiva bestreiten, um seine Waffen und Rüstungsteile schmieden zu können.

Die Konsolen-Spieler werden sich vorerst gedulden müssen. Die Event-Quest startet auf PS4 und Xbox One am 10. April.

Es ist nicht überraschend, dass Capcom gerade jetzt ein Event-Feuerwerk ausgelöst hat. Die Corona-Krise hat dazu verholfen, dass Monster Hunter World auf Steam in den aktuellen Top 10 von Steam landete.