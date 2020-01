2019 war ein ereignisreiches Jahr für Final Fantasy XIV, aber was erwartet die Fans in 2020? Wir geben euch einen Ausblick.

Was war los in 2019? Das vergangene Jahr war heiß für das MMORPG. Nach dem erfolgreichen und glatten Launch der neuen Erweiterung Shadowbringers, regnete es zunächst positive Kritiken.

Auf Metacritik hat es ein Score von 91 Punkten erhalten und war damit das erste Final-Fantasy-Spiel seit 14 Jahren mit einer Wertung von 90+ Punkten. Die Gaming-Presse lobte vor allem die Story und den Soundtrack des Spiels. FFXIV schaffte es dadurch in die Top 50 der besten Games 2019 von Metacritic zu landen.

In den Steam-Charts verzeichnet das MMORPG einen starken Anstieg aktiver Spieler:

So haben im Juni 2017 zum Release der Erweiterung Stormblood im Schnitt 12.446 Spieler gezockt, der Peak lag bei 25.599 Spielern

Im Juli 2019 zum Release von Shadowbringers waren es durchschnittlich schon 23.105 mit einem Peak von 38.909 Spielern

Auch in den Finanzberichten von Square Enix spiegelte sich der Anstieg der aktiven Spieler. So hat die Firma im November mitgeteilt, dass die Einnahmen durch die MMO-Division eine Rekordhöhe erreicht haben, was hauptsächlich durch das Addon Shadowbringers gelang.

2019 war also ein erfolgreiches Jahr für das MMORPG. Was können die Fans in 2020 erwarten?

Meine Experten-Meinung zu Final Fantasy XIV: Holy F*ck, ist Shadowbringers gut

2020 beginnt mit einem großen Content-Patch

Das bringt die nahe Zukunft: Schon Mitte Februar 2020 erwartet die Spieler das nächste große Content-Update. Mit dem Patch 5.2 „Echoes of a Fallen Star“ kommen zum Beispiel folgende Inhalte zu FFXIV:

Fortsetzung der Story

Der neue Dungeon „Anamnesis Anyder“

Zweiter Teil des Eden-Raids, der sich unter anderem um das Element Donner drehen wird

Zwei neue Prüfungskämpfe, einer davon ist Ruby Weapon aus FFVII und der andere ist noch geheim

Quests des Wilden Stammes der Qitari

Fortsetzung des Wiederaufbaus von Ishgard und weiterer Crafter-Content

Mit Ruby Weapon startet eine neue Reihe von Neben-Quests zu Prüfungskämpfen. Spieler hoffen, dass auch Emerald und Sapphire Weapons aus FFVII dabei sein werden.

Außerdem wird mit dem Patch 5.2 die nächste Runde der „aufwertbaren Waffen und Rüstungen“ vorgestellt, die in FFXIV üblicherweise als Relics bezeichnet werden. Die Quest-Reihe dazu wird sich um die Zitadelle von Bozja drehen, einer großen Stadt der Hrothgar. Sie wurde im Zuge eines Experimentes mit dem Meteor Dalamud in Schutt und Asche gelegt.

Mit dem Patch 5.3 werden die Hauptstory-Quests des Basisspiels, „A Realm Reborn“, überarbeitet. Sie sollen gekürzt werden, um unnötige Rennerei und Fetch-Quests zu entfernen. Die Story selbst wird dabei aber nicht geändert.

Anamnesis Anyder wird der neue Dungeon. Ab dem Patch 5.2 wird es immer nur einen neuen Dungeon geben.

Der Patch wird grob geschätzt Ende Frühjahr oder Anfang Sommer online gehen.

Das bringt die ferne Zukunft: Direktor Yoshida betont immer wieder, dass das FFXIV-Team immer etwa 2 Jahre vorausplant. Daher können sich die Fans auch schon auf einige Dinge freuen, die noch in ferner Zukunft liegen.

Dazu gehört zum Beispiel die nächsten Fan Festivals, die 2020 und 2021 in Europa, USA und Japan stattfinden werden. Dort wird voraussichtlich wie gewohnt die nächste Erweiterung von FFXIV angekündigt.

Es ist bis jetzt genau 0 darüber bekannt, außer, dass die Arbeit an der Erweiterung bereits begonnen hat. Das hat Yoshida gegenüber den Kollegen von PCGamesN mitgeteilt.

Es ist noch nicht bekannt, wann und wo die kommenden Fan Fests statfinden werden.

Final Fantasy XIV wird endlich auch auf Xbox spielbar sein, wie der CEO Phil Spencer es auf dem X019-Event mitteilte. Ob das bereits in 2020 passiert, steht aber noch nicht fest.

Der Direktor Yoshida hat außerdem den Wunsch geäußert, dass dein Spiel auch für die nächste PlayStation-Generation, die PS5, erscheint. Im Großen und Ganzen ist es offensichtlich, dass Yoshida noch große Pläne für sein MMORPG hat.

In dem Sinne: „Please look forward to it“.