Diablo 4: Preload – Alles zu Datum und Größe auf PC, Xbox und PlayStation

Am 31. Mai 2023 soll der Preload für Diablo 4 starten. Das verrät nicht Blizzard selbst, sondern ein Screenshot aus dem PlayStation-Menü.

Was gibt es Neues zum Preload? Gespannt warten die Fans auf den Release von Diablo 4 am 6. Juni 2023. Für Vorbesteller geht es bereits am 2. Juni los und sie können in der finsteren Welt Monster schnetzeln. Zu einem Termin für den Preload meldete sich Blizzard zwar noch nicht, aber in der Community kursiert ein Screenshot mit dem Datum.

Wir zeigen euch, was bisher gefunden wurde und mit was ihr rechnen könnt.

Wann startet der Preload für Diablo 4?

Zu diesem Termin geht’s los: Laut dem Screenshot aus der PlayStation-Übersicht ist der Start-Termin für den Preload von Diablo 4 der 31. Mai 2023. Dabei handelt es sich um den Preload für Vorbesteller. Vermutlich beginnt der Preload ohne Vorbesteller-Bonus dann am 4. Juni. Also auch circa zwei Tage vor dem offiziellen Start.

So sollten auch Spieler mit langsamer Internetverbindung genug Zeit haben, das Spiel herunterzuladen, um zum Start dann direkt einzusteigen. Vorausgesetzt, die Server halten.

Das Bild aus der Download-Übersicht für die Ultimate-Edition von Diablo 4 fanden die Kollegen von Buffed.de. Eine offizielle Quelle gibt es im Moment aber noch nicht.

Um wie viel Uhr beginnt der Preload? Eine Uhrzeit ist nicht bekannt. In der Community geht man von einem Start zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr aus. Das würde zu vergangenen Terminen rund um Diablo 4 passen.

Wie groß ist der Preload? In den offiziellen Systemvoraussetzungen von Diablo 4 spricht Blizzard von 90 GB benötigter Speichergröße auf dem PC. Der letzte Beta-Build von Diablo 4 war auf dem PC etwa 85 GB groß und auf den Konsolen Xbox und PS5 etwa 76 GB.

Mit mindestens diesen Größen solltet ihr auch zum Release rechnen. Die endgültigen Größen sind aber noch nicht bekannt.

Sobald wir die offiziellen Informationen zum Preload direkt von Blizzard kennen, werden wir hier auf MeinMMO darüber berichten und euch die Zeiten und Downloadgrößen mitteilen.

