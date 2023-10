In Blizzards Diablo 4 ist die neuste Season gestartet. Zu Beginn hat man sich eine seltsame PR-Aktion ausgedacht. Für genügend Blutspenden, versteigert man einen Gaming-PC mit flotter Hardware.

Zur Feier der Veröffentlichung der neuen Saison des Spiels, Season of Blood, und der damit eingeführten Bluternte-Events, hat Blizzard in den USA eine einmonatige Blutspendeaktion gestartet, die Belohnungen im Spiel freischaltet, je mehr Spieler teilnehmen.

Sobald die Spenden eine bestimmte Menge erreicht haben, können die Spieler an einer Verlosung teilnehmen, bei der es “einen mit echtem menschlichen Blut gekühlten PC” zu gewinnen gibt. Unser Titelbild ist übrigens ein Symbolbild und kann nicht gewonnen werden.

Die neue Season könnt ihr euch hier im offiziellen Trailer ansehen:

Neben einem Gaming-PC gibt es auch Skins und ein besonderes Reittier

Bei der ganzen Aktion arbeitet Blizzard übrigens mit örtlichen Blutspendezentren zusammen. Den entsprechenden Nachweis für die Spende muss man dann auf der Webseite einreichen, wo man auch das Spendenziel sehen kann (via bloodharvest.com).

Wie viel muss gespendet werden? Blizzard gibt an, dass insgesamt 666 Quarts Blut mit der Aktion gesammelt werden müssen. Quarts sind eine Maßeinheit, die in Deutschland nicht mehr genutzt wird. 666 Quarts entsprechen in etwa 630 Litern.

Was gibt es alles zu gewinnen? Wenn genug Blut gespendet wird, werden für alle Spieler eine ganze Reihe an neuen Skins, eine Rüstung und sogar ein Reittier freigeschaltet:

Bei 33 % des Ziels gibt es 5 neue Waffenkosmetika.

Ab 66 % schaltet man die kosmetische Rüstung Loch Raeth Maor Barbarian frei.

Ab 100 % wird ein neues Reittier freigeschaltet und das Gewinnspiel geöffnet.

Die Aktion läuft übrigens bis zum 22. November 2023. Den Fortschritt der Spendenaktion könnt ihr auf der Webseite von Blizzard nachsehen, die wir euch oben verlinkt haben.

Was steckt in dem PC? Mal abgesehen davon, dass der PC „menschliches Blut in der Kühlflüssigkeit“ verwendet, steckt in dem System leistungsstarke Hardware:

Nvidia GeForce RTX 4090

Intel Core i9 CPU

64 GB DDR5 RAM

3 TB SSD Storage

Die Performance sollte daher nicht nur für Diablo 4 mehr als ausreichend sein, sondern auch für alle anderen modernen Titel. Mit der GeForce RTX 4090 bekommt ihr die derzeit schnellste Grafikkarte, die man sich in den Rechner einbauen kann.

Der Haken an der Sache: Teilnahmeberechtigt sind nur Bewohner von 50 US-Staaten, die mindestens 18 Jahre alt sind. Die meisten von uns dürfen daher an dieser Aktion daher gar nicht teilnehmen, profitieren jedoch angeblich trotzdem von den neuen Skins, von der Rüstung und dem Reittier. Denn diese sollen dann für alle Spieler freigeschaltet werden.

Mehr zu Season 2 in Diablo: Alle Informationen zur neuen Season in Diablo 4 findet ihr übrigens direkt bei uns auf MeinMMO. Hier stellen wir euch alle Informationen ausführlich vor und erklären, was ihr zum Start wissen solltet:

