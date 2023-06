Diablo 4: Alle Wegpunkte auf der Map sortiert nach Regionen

Alle Wegpunkte in Diablo 4 übersichtlich auf der Map dargestellt. So erkennt ihr schnell, welche Port-Punkte ihr euch holen müsst, um bequem über die Map zu den verschiedenen Orten zu reisen.

Welche Orte gibt es? Wir können Sanktiario in 5 Regionen einteilen. In jeder von ihnen findet ihr zwischen 6 und 8 Wegpunkte, zu denen ihr euch teleportieren könnt. Nützlich, denn so spart ihr jede Menge Zeit, die ihr sonst laufen müsstet.

Allerdings sind nicht alle Wegpunkte so leicht zu finden. In unserer Übersicht zeigen wir euch alle Wegpunkte auf der Map pro Gebiet. Damit wisst ihr leicht, an welchen Orten ihr die Port-Punkte freischalten könnt und, ob ihr schon alle habt.

Alle Wegpunkte in Scosglen (Fundorte)

Ihr findet die Region Scosglen im Norden der Map, wo sie sich über ein breites Gebiet streckt. Dort gibt es insgesamt 8 Wegpunkte mit zwei Festungen zu entdecken. Auf der folgenden Map zeigen wir euch die Wegpunkte und beschreiben darunter, ob es Voraussetzungen zum Freischalten gibt.

Firebreak Manor

Cerrigar

Marowen

Braestaig

Tirmair

Under the Fat Goose

Tur Dulra (Schaltet ihr frei, indem ihr die Festung im Westen abschließt)

Corbach (Schaltet ihr frei, indem ihr die Festung im Norden abschließt)

Alle Wegpunkte in Dry Steppes (Fundorte)

In der Region Dry Steppes findet ihr, genau wie in Scosglen, 8 Wegpunkte mit zwei Festungen. Auf der folgenden Map zeigen wir euch die Wegpunkte und beschreiben darunter, ob es Voraussetzungen zum Freischalten gibt.

Ked Bardu

Fate’s Retreat

Ruins of Qara-Yisu

Jirandai

Alzuuda

The Onyx Watchtower (Schaltet ihr frei, indem ihr die Festung südöstlich von Ked Bardu abschließt)

Hidden Overlook (Diesen Wegpunkt schaltet ihr frei, wenn ihr Akt 3 abgeschlossen habt)

Farobru (Um diesen Wegpunkt freizuschalten, müsst ihr die Festung absolvieren, die ihr bei Ked Bardu findet)

Alle Wegpunkte in Kehjistan (Fundorte)

In der Region Kehjistan könnt ihr 6 Wegpunkte freischalten und findet dort eine Festung. Auf der folgenden Map zeigen wir euch die Wegpunkte und beschreiben darunter, ob es Voraussetzungen zum Freischalten gibt.

Tarsarak

Denshar

Gea Kul

Iron Wolves Encampent

Imperial Library (Zum Freischalten müsst ihr Akt 6 der Kampagne abschließen)

Altar of Ruin (Schließt die Festung ab, die ihr direkt östlich des Schriftzugs Kehjistan findet, um den Wegpunkt zu erhalten)

Alle Wegpunkte in Hawezar (Fundorte)

In der Region Hawezar findet ihr 6 Wegpunkte für die Schnellreise, von denen einer eine Festung ist. Auf der folgenden Map zeigen wir euch die Wegpunkte und beschreiben darunter, ob es Voraussetzungen zum Freischalten gibt.

Wejnhani

Backwater

Zarbinzet

The Tree of Whispers (Schaltet ihr frei, wenn ihr Akt 4 in der Kampagne erledigt habt)

Vyeresz (Wenn ihr die Festung im Süden, nahe der Küste, abschließt, schaltet ihr den Wegpunkt frei)

Ruins of Rakhat Keep: Inner Court (Nach dem Abschluss von Akt 4 in der Kampagne könnt ihr den Wegpunkt freischalten)

Alle Wegpunkte in Fractured Peaks (Fundorte)

In der Region Fractured Peaks erwarten euch insgesamt 7 Wegpunkte, von denen einer eine Festung ist. Auf der folgenden Map zeigen wir euch die Wegpunkte und beschreiben darunter, ob es Voraussetzungen zum Freischalten gibt.

Bear Tribe Refuge

Kyovashad

Menestad

Nevesk

Margrave

Yelesna

Nostrava (Schließt die Festung ab, die ihr westlich von Kyovashad findet)

Überspringt ihr die Kampagne mit einem neuen Charakter, habt ihr die Wegpunkte zu allen Hauptstädten sowie zum Flüsternden Baum bereits freigeschaltet und könnt sie bereisen. Alle anderen müsst ihr neu aktivieren.

Wenn ihr sowieso schon auf der Map unterwegs seid und die verschiedenen Wegpunkte freischaltet, dann solltet ihr noch andere wichtige Orte mitnehmen.

Auf unserer interaktiven Karte zeigen wir euch alle Fundorte der Lilith-Statuen. Die lohnen sich richtig für euch.