Diablo 3: Trick bringt euch jetzt ganz leicht die mächtigen Seelensplitter

In Season 25 von Diablo 3 spielen die Seelensplitter eine wichtige Rolle. Mit einem Trick könnt ihr jetzt ganz einfach und schnell viele von ihnen farmen. Wir zeigen euch hier, wie das funktioniert.

Um was geht es? Die Seelensplitter sind das große Saisonthema von Season 25 in Diablo 3. Ihr könnt sie in Helme oder Waffen sockeln. Mit der Ressource “Funken der Höllenschmiede” könnt ihr jeden der Splitter dreimal aufwerten und damit ihre wahren Mächte entfesseln. Doch auch hier spielt der Zufall eine wichtige Rolle dabei, wie die Splitter gerollt werden. Es ist also wichtig, viele Splitter zu farmen, um die stärkste Kombination zu ergattern.

Diablo-Experte Raxxanterax teilte dazu einen Guide mit der Community, der das Farmen der Splitter richtig einfach gestaltet. Dazu wird das aktuelle “Finsternis in Tristram”-Event genutzt.

Unendlich Seelensplitter farmen in “Finsternis in Tristram”

Warum funktioniert das? Die Basis des Tricks bietet das “Finsternis in Tristram”-Event, das euch optische und spielerische Nostalgie bringt. In Akt 1 findet ihr ein Portal, das euch zurück ins “alte” Diablo bringt. Mit alter Grafik und Steuerung (optional) sowie alten Bossen. Die findet ihr alle in einem mehrstöckigen Dungeon.

Bosse darin droppen die Splitter zuverlässig und wenn ihr einen bestimmten Weg lauft, habt ihr schnell viele Splitter zusammen.

Das Event läuft noch bis zum 1. Februar 2022. Ihr habt also noch viel Zeit, den Trick zu nutzen und das Farmen zu erleichtern. Wir binden euch hier das Video von Raxxanterax ein und zeigen euch darunter die schriftliche Erklärung.

Das müsst ihr tun:

Startet ein saisonales Spiel, am besten auf Qual 16 (Darunter sind die hohen Drops nicht garantiert)

Wählt einen starken Charakter, der auf Qual 16 gut klarkommt

Startet Akt 1 und portet euch zum Portpunkt “Die alten Ruinen”

Lauft nach unten und betretet das Portal zu “Tristram”

Dort angekommen lauft ihr jetzt nach Nordosten zum Eingang des “Labyrinth”-Dungeons

Eure Ziele sind der Schlächter auf Ebene 2 und Leoric auf Ebene 3

Der Schlächter versteckt sich auf Ebene 2 immer in einem Raum, der mit zwei Türen-Eingängen versehen ist

Findet diesen Raum und tötet darin den Schlächter, er sollte euch alle 7 Seelensplitter droppen – Im nächsten Bild zeigen wir euch den Raum und den Loot

Der Raum des Schlächters – An den zwei Doppeltüren erkennt ihr sein Versteck

Nachdem ihr den Schlächter getötet habt, sucht ihr den Eingang zu Ebene 3

Betretet Ebene 3 und lauft in Richtung Nordwesten, dort solltet ihr den Eingang zu Leoric finden

Bringt den Skelettkönig um – Nun solltet ihr wieder mit allen sieben Seelensplittern belohnt werden

Nach dem Kill des Skelettkönigs gibt es weitere 7 Splitter

Wie geht’s weiter? Nun könnt ihr euch in die Stadt teleportieren und die Splitter, die ihr nicht benötigt, beim Schmied wiederverwerten. Dadurch werdet ihr mit Edelsteinen versorgt.

Im Anschluss könnt ihr das Spiel verlassen und erneut auf T16 starten und den Run wieder von vorn beginnen. So verdient ihr in weniger als 5 Minuten etwa 14 Seelensplitter.

Diese Methode könnt ihr immer wiederholen und eure Edelsteine und Seelensplitter verdienen.

Das Event könnt ihr außerdem nutzen, um euch zwei coole Pets zu sichern:

Diablo 3: Finsternis in Tristram – Schlächter und Kronkalb als Pet

Die Möglichkeit, diese beiden Begleiter zu farmen, besteht jedes Jahr aufs neue. Das funktioniert immer, wenn das Event mit dem alten Tristram aktiv ist.

Wer sich das Kronkalb und den Mini-Schlächter schon verdient hat, kann sie nicht nochmal farmen. Werdet ihr den Trick nutzen, um euch jetzt viele Seelensplitter zu farmen oder habt ihr sowieso schon genug von allem und braucht das nicht mehr?