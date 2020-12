Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 11.12.

Heute, am 11.12. steht in Destiny 2 wieder ein Besuch vom mysteriösen Xur an. Wo sich der Exotic-Händler diesmal versteckt und welche Exotics hat er für euch mitbringt, verrät euch MeinMMO. Lest hier alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

Was ist los in Destiny 2? Am Morgen des 11. Dezembers wurde das letzte Event für 2020, das weihnachtliche Anbruch-Fest vorgestellt. Im Laufe der Woche gab es aber gleich eine ganze Reihe an Highlights für die Hüter:

Destiny 2 hat sein Next-Gen-Upgrade für PlayStation5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Wie gut das ankommt, lest ihr in der ersten Einschätzung von unserem MeinMMO-Shooter-Experten Sven Galitzki

Nach Jahre des Wartens und der Spekulation ist endlich die Destiny 2: So geht die exotische Quest „Wie die Krähe fliegt“ für Falkenmond gelandet

Bei Bungie denkt man schon an die Zukunft des MMO-Shooters und präsentiert Pläne für Cross Play, Transmog und möchte generell mehr Waffen für euch ins Spiel bringen

Die Rüstungen des Anbruchs sind nicht exotisch, machen aber doch einiges her

Bei all dem Trubel ist es gut, dass heute noch die Destiny-Konstante Xur erscheint. Lasst uns zusammen einen genaueren Blick auf den NPC und seine exotischen Mitbringsel werfen.

Alle Infos zu Xur am 11. Dezember 2020 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series, Google Stadia

Wann erscheint Xur? Punkt 18:00 Uhr startet freitags die Xur-Time in Destiny 2. Ein zufälliger Planet bekommt dann Besuch vom wohl bekanntesten Nudelgesicht im Universum.

Der mysteriöse Händler verweilt dann das ganze Wochenende in seinem Versteck und verkauft exotische Waren. Zum nächsten Weekly Reset – also dem 15. Dezember 18:00 Uhr – verschwindet er dann wieder und lässt sich bis zum folgenden Freitag nicht blicken.

Xur, was bringst du uns heute mit?

Was hat Xur im Angebot? Hat der Exotic-Händler an diesem Wochenende Ausrüstungsteile mit hohen Gesamtwerten im Angebot? Oder eine begehrte exotische Waffe? Wie immer bringt er ein zufälliges Waffen-Exotic und für Jäger, Titanen und Warlocks je eine exotische Rüstung mit.

MeinMMO nimmt sein Inventar unter die Lupe und verraten euch, was er verkauft.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Xur findet ihr dieses Wochenende im Turm. Schaut im Gebiet „Hangar“. Solltet ihr Xur hier nicht finden, müsst ihr euch einmal aus- und wieder einloggen.

Xurs aktuelle Position im Turm

Xurs Inventar vom 11.12. bis zum 15.12. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Dreifaltigkeitsghoul – Bogen für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Die Heilrüstung –Brustpanzer für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +2

Belastbarkeit: +28

Erholung: +3

Disziplin: +10

Intellekt: +10

Stärke: +12

Gesamt: 65

Jäger: Gwisinweste – Brustpanzer für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +14

Belastbarkeit: +3

Erholung: +16

Disziplin: +2

Intellekt: +12

Stärke: +15

Gesamt: 62

Warlock: Abendandacht von Radius – Brustpanzer für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +15

Erholung: 8

Disziplin: +12

Intellekt: +2

Stärke: +16

Gesamt: 63

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Wöchentliche Quest für einen Exotischen Code

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris)

Wo sind die Trials? Ihr müsst euch noch eine Woche gedulden. Die Endgame-Aktivität im PvP wird bis zum 18. Dezember ausgesetzt. Schuld ist ein Problem, an dem Bungie schon fieberhaft arbeitet (via Twitter).

Bis dahin könnt ihr euch aber ersten Eisenbanner von Beyond Light austoben.