Destiny 2 möchte ein MMO sein, bringt erst nach 7 Jahren ein wichtiges Feature, Fans sind skeptisch

Destiny 2 hat lang gebraucht, bis sie den Weg des MMOs akzeptiert haben. Nun hüllen die Entwickler ihr Spiel in diesen Schleier, doch ein entscheidendes Feature fehlt noch: der offene Chat. Wann dieser kommen soll und warum Spieler skeptisch sind, erfahrt ihr hier.

Was hat Bungie angekündigt? Bungie möchte mit dem heutigen Update zu „Into the Light“ seine Chatfunktionen ändern. Die Entwickler wollen, dass Spieler leichter in Kontakt treten und um das zu erreichen, werdet ihr nach dem Update ab sofort automatisch Chat-Kanälen beitreten. Auch der Sprach-Chat ist betroffen, jedoch nur, wenn ihr einem Einsatztrupp beitretet.

Obwohl die Änderung von vielen Fans positiv aufgenommen wird, sind einige von ihnen skeptisch. Viele sehen eine Problematik, die auch in Warframe vorhanden ist.

Offener Chat soll Community zusammenbringen

Welchen Plan verfolgt Bungie? Die Entwickler wollen wie schon erwähnt die Spieler zusammenführen. So werden Fans gleich in Chat-Kanäle geworfen, um mit anderen Hütern zu diskutieren. Wie das funktionieren soll und was das für Chat-Kanäle sind, ist noch unbekannt.

Ein solches Feature existiert zum Vergleich schon in Warframe. Wer sich einloggt hat die Wahl zwischen verschiedenen Chat-Kanälen, um Handel zu betreiben, neue Spieler in Clans zu rekrutieren oder regional über Themen zu diskutieren.

An sich klingt das nach einer tollen Möglichkeit neue Freunde und Spielkameraden zu finden, doch in der meisten Zeit wird auf den Kanälen von Warframe nur wirres Zeug geschrieben. Vor allem Diskussionen über reale Dinge aus der Welt gehören zur Tagesordnung, die nichts mit dem Spiel zu tun haben.

Warum sind Spieler skeptisch? Viele Spieler nehmen den Vergleich zu Warframe. Reddit-User 14Xionxiv beschreibt eine Diskussion, die er erst kürzlich in Warframe in einem dieser Chats mitbekommen hatte: „Vor ein paar Wochen loggte ich mich bei Warframe ein und starrte nur auf den Region-Chat, die darüber stritten, wer in einem Twerk-Duell zwischen Obama und Lincoln gewinnen würde. Ich habe an diesem Tag nicht einmal gespielt. Ich habe sie nur 20 Minuten lang beim Streiten/Debattieren beobachtet …“.

Andere wiederum befürchten schon, dass rassistische Äußerungen abgelassen oder sogar für Echtgeld-Dienste wie Trials-Carries geworben werden wird. Derzeit gibt es in Destiny 2 ein großes Problem mit der Mentalität einiger Hüter und durch diese Chat-Optionen, könnten einige Fans aus böse Gedanken kommen.

Was haltet ihr von der Idee der offenen Chat-Kanäle? Findet ihr es gut oder verzichtet ihr lieber darauf? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

