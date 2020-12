Heute, am 8. Dezember ist es in Destiny 2 Zeit für den Weekly Reset. Dieser bringt den Hütern neue wöchentliche Herausforderungen sowie eine frische Feuerprobe. Doch was können die Hüter sonst noch erledigen?

Das passiert in Destiny 2: Heute können die Hüter sich in das erste Eisenbanner von Beyond Light stürzen. Alles, was ihr dazu wissen müsst, haben wir hier zusammengefasst:

Außerdem wollen wir von euch wissen, was ihr von der Herbsterweiterung Beyond Light nach den ersten 3 Wochen haltet. Verratet es uns doch gerne in unserer Umfrage.

Spannend ist zudem das neue Update 3.0.1, das heute erschienen ist. Es bringt viele Verbesserungen mit und lässt Destiny 2 endlich auf PS5 und Xbox Series S/X im neuen Next-Gen-Gewand erstrahlen.

Doch was können die Hüter sonst noch erledigen? Wir verraten euch, was der Weekly Reset für Aktivitäten bereithält.

Die wichtigsten Infos zu den wöchentlichen Aktivitäten vom 08.12. bis zum 15.12.

In Dämmerung: Die Feuerprobe könnt ihr den Strike

Die verdrehte Säule

angehen. Den Schwierigkeitsgrad könnt ihr selbst auswählen.

Playlist-Strikes gibt es mit folgenden Modifiern:

Arkus-Versengen

Grenadier

Geerdet

Bedenkt dabei, dass der Versengen-Modifikator die ganze Woche lang gleicht bleibt. Die übrigen Modifier rotieren täglich.

Schmelztiegel: Diese Playlists und Modi sind im PvP aktiv:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Hexenkessel

Eisenbanner

Eisenbanner: Freelance

Petra Venj findet ihr aktuell (Fluch-Woche 1) am Pavillon im Gebiet „Das Ufer“. Zudem könnt ihr die 5. Aszendenten-Herausforderung angehen.

Das sind die Quellen für Mächtigen Loot in der Season 12 von Destiny 2

So gliedert sich Mächtiger Loot in Destiny 2: Mächtigen Loot gibt es in mehreren Stufen, die euch verschiedene Power-Schübe verleihen. Dementsprechend verleihen euch höhere Stufen auch höhere Power-Schübe.

Stufe 1 (bis zu +3 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 2 (bis zu +4 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 3 (bis zu +5 über dem aktuellen Powerlevel)

Spitzenausrüstung (+5 oder mehr über dem Powerlevel. Die einzige Ausrüstung, die über 1250 und bis maximal 1260 geht)

Destiny 2: So ändern sich die Powerlevel-Grenzen mit Beyond Light

Quellen für Mächtigen Loot in Season 12:

Stufe 1:

Erledigt 8 Schmelztiegel-Beutezüge

Erledigt 8 Gambit-Beutezüge

Erledigt 8 Variks-Beutezüge

Absolviert die Dämmerung: Feuerprobe

Gewinnt 7 Runden in Überleben

Beute aus Zorngeborenen Jagd

Sabotage von Variks und Exo-Herausforderung

Stufe 2:

Clan-Erfahrung für Hawthorne sammeln

Stufe 3:

Exotische Engramme dekodieren

Exotic-Quests

Primus Engramme

Spitzen-Loot:

Absolviert 3 Strikes mit passendem Fokus

Absolviert 3 Gambit-Matches

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches in Quickplay

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte als Team

Beute aus Zorngeborenen Jagd (nach Upgrade)

Sabotage von Variks und Exo-Herausforderung (nach Upgrade)

Raid in der Tiefsteinkrypta

Eisenbanner-Beutezüge

Was hat Tess Everis diesmal im Angebot?

Glanzstaub-Highlights des Everversums

Das sind die Glanzstaub-Highlights dieser Woche: