Destiny 2: Spieler wollen 3 neue Katalysatoren kennen, die eure Exos noch stärker machen

In Destiny 2 sollen bald einige Exotics stärker werden, die es gar nicht nötig haben. Woher wissen die Spieler, welche Katalysatoren als Nächstes ins Action-MMO kommen sollen?

In Destiny 2 können Spieler ihren mächtigen Exotics mit sogenannten Meisterwerk-Katalysatoren den letzten Schliff verleihen und sie so noch stärker machen. Nicht alle Exos besitzen schon einen Kat, daher freuen sich die Hüter jedes Mal, wenn weitere Waffen endlich ihre finale Form erhalten.

Um diese 3 Exotics geht’s: Für gleich 3 beliebte und starke Waffen wurden jetzt neue Einträge für Katalysatoren gefunden:

Göttlichkeit: Das ungewöhnliche Spurgewehr schwächt Feinde aus der Distanz und vergrößert ihre kritische Hit-Box gewaltig. Die Support-Waffe ist aus Endgame von Destiny 2 nicht wegzudenken und für viele Raid-Teams eh Pflicht.

Xenophage: Anders als die üblichen schweren MGs schießt Xenophage nur langsame Schüsse, die dafür heftig reinhauen, präzise Treffer müsst (und könnt) ihr damit nicht landen, trotzdem gibts vollen Schaden auf enorme Distanz. Die Powerwaffe ist Season für Season eine der beliebtesten Exotics im ganzen Spiel, weil sie einfach zu nutzen ist und in jeder Aktivität mithalten kann.

Monte Carlo: Das exotische Automatikgewehr Monte Carlo ist vor allem wegen seines Aussehens beliebt und setzt voll auf Nahkampf-Action. Eure Prügel-Skills laden sich rasend schnell auf und der Schaden steigt aufs Maximum, wenn ihr einen Feind im Nahkampf killt.

Datenbanken haben (wieder) gespoilert

Wo wurden die Upgrades gefunden? Spieler von Destiny 2 dürfen dank API-Schnittstelle zahlreiche Game-Infos in Datenbanken abrufen, die mit offiziellen Infos gefüttert sind. In den Datenbanken wie light.gg verstecken sich oft neue Waffen, Storys oder Quests, die noch gar nicht im Game selbst sind. So jetzt auch die Infos zu den 3 Kats für die mächtigen Exotics.





Xenophage, Göttlichkeit und Monte Carlo

Auffällig ist jetzt, dass die Platzhalter-Icons für die Katalysatoren entfernt wurden und es spezielle Bilder für Göttlichkeit, Xenophage und Monte Carlo in den Datenbaken gibt (via light.gg). Sogar die Zahl der benötigten Kills, um das Upgrade durchzuführen, sind sichtbar – bei Xenophage sind es beispielsweise 400 Kills.

Wann ist es so weit? Wann die Katalysatoren letztendlich ins Spiel kommen, oder was genau die einzelnen Upgrades an den 3 ohnehin schon guten Exotics verbessern, ist jedoch aktuell unbekannt.

Da Bungie aber offiziell mitteilte, das man in der am 24. August startenden Season ganze 15 Primär-Waffen stärker machen will und manchen Exotics mit einem neuen Katalysator auf die Sprünge helfen möchte, gehen viele Spieler von einem Release in der nächsten Season aus (via Bungie.net).

Destiny 2: Bungie ist plötzlich sauer auf Data Miner, doch die sagen: Selber schuld

Alte Waffen werden plötzlich neue Monster

Deswegen sind Kats so toll: Neue Katalysatoren für alte Exotics können über Nacht eine neue Waffen-Meta schaffen. So wurden kaum genutzte Exotics direkt nach ihrem Upgrade plötzlich richtig stark. Nur, weil sie dank des Kats ein neues Perk bekamen oder eine Schwäche ausgebessert wurde.

Etwas ungewöhnlich ist dabei nur, dass Xenophage und Göttlichkeit auch ohne ihren Kat absolute Spieler-Lieblinge sind. Andere Waffen hätten das Upgrade sicher nötiger.

Aber unseren MeinMMO-Leser Millerntorian würde es sicher freuen: “[…] Tja, wenn also die vorhandenen Items mal einen Kat bekommen würde (Von der Monte Carlo bis hin zur Dienstvergehen), dann wäre ich zufrieden. Dann brauche ich temporär auch nix Neues. […]”.

Denkt ihr, dass die neuen Datenbankeinträge zu den 3 Exotic-Waffen auf einen schnellen Release der frischen Kats hindeuten? Was glaubt ihr, bringen die Upgrades für Verbesserungen? Oder habt andere Exos im Kopf, die etwas Zuneigung viel dringender haben als die Xeno, Göttlichkeit und Monte Carlo? Sagt es uns doch in den Kommentaren.