Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 09.10.

Bei Destiny 2 steht heute, am 09.10., ein neuer Besuch von Xur an. Wir schauen, welche Exotics der mysteriöse NPC-Händler im Gepäck hat, was die Items auf dem Kasten haben und wo ihr Xur dieses Wochenende findet.

Das geht gerade in Destiny 2 ab: Diese Woche startete das Grusel-Event Festival der Verlorenen 2020. Wie auch in der echten Welt, feiern die Hüter Halloween mit Kostümen, Masken und Süßigkeiten. Das letzte große Event vor der Erweiterung Beyond Light (Jenseits des Lichts) hat aber auch ein Loot-Problem – doch Bungie hat bereits mit einem Hot Fix reagiert.

Wir haben diese Woche auch frische Infos zur kommenden Erweiterung bekommen:

Bevor es dann aber am 10. November so weit ist und wir den Eismond Europa unsicher machen, werfen wir einen Blick auf Xur und sein exotisches Inventar- ob das Nudelgesicht die neue DLC-Loacation auch mit seinem Besuch beehren wird?

Alle Infos zu Xur am 9. Oktober 2020 – PS4, PC, Xbox One, Google Stadia

Das ist die Xur-Zeit: Freitags erscheint Xur um 19:00 Uhr auf einem zufälligen Planeten. An dieser Location lässt er sich das Wochenende über nieder und vertickt seine Exo-Güter. Zum Weekly Reset, also am 13. Oktober, verschwindet der NPC dann bis zum nächsten Freitag.

Ein Hüter versucht, unzulässigen Einfluss auf Xurs Exo-Auswahl zu nehmen

Was hat Xur im Angebot? Welche Exotics diese Woche im Gepäck des Cthulhu-Kultisten in Spe landen, weiß vorher niemand. Bringt Xur diesmal starke Ausrüstungsteile mit? Oder vielleicht sogar das begehrte Waffen-Exotic, das euch noch fehlt?

MeinMMO wirft einen Blick auf sein Inventar, seine Position und verrät euch, welche Statuswerte die Ausrüstung hat.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Ihr finden den Händler Xur in der ETZ. Im Gebiet Gewundene Bucht wartet er auf euren Besuch.

Xurs Position in der ETZ

Xurs Inventar vom 09.10. bis zum 13.10. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Die Wardcliff-Spule – Raketenwerfer für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Einäugige Maske –Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +14

Belastbarkeit: +9

Erholung: +8

Disziplin: +15

Intellekt: +12

Stärke: +6

Gesamt: 64

Jäger: Lindwurm-Krone – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +9

Belastbarkeit: +6

Erholung: +17

Disziplin: +22

Intellekt: +7

Stärke: +2

Gesamt: 63

Warlock: Felwinters Helm – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +6

Belastbarkeit: +14

Erholung: +12

Disziplin: +6

Intellekt: +14

Stärke: +10

Gesamt: 62

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 09.10. – 13.10.

Welche Karte ist aktiv?Die Map der Woche ist „Der Kessel“ auf dem Mond.

Wann laufen die Trials? Die Prüfungen beginnen heute, am 9. Oktober um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 13. Oktober um 19:00 Uhr.

Weitere Infos zu den Prüfungen von Osiris: Alles, was ihr zu den Trials wissen müsst, haben wir hier für euch zusammengefasst.