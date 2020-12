Dead by Daylight hat jetzt seinen ersten Doppel-Killer – er ist richtig fies

Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Horror-Game, in dem ein psychotischer Killer eine Gruppe von relativ wehrlosen Überlebenden durch eine schaurige Landsch...

Patch bringt neue Bugs: Wie es inzwischen „gute alte Tradition“ bei Dead by Daylight ist, hat der neuste Patch auch einige neue Bugs gebracht. So scheint die Greifen-Animation der Killer noch fehlerhafter zu sein und öfter abzubrechen. Außerdem hören alle Killer mit einer speziellen Verfolgungsmusik (wie etwa Demogorgon oder Oni) in Verfolgungsjagden nun die Musik, die eigentlich nur die Überlebenden hören sollten.

Was kostet der DLC? Wer die Zwillinge und die neue Überlebende spielen will, muss wie gewohnt rund 7 € dafür bezahlen. Allerdings können beide Charaktere auch über die Ingame-Währung erspielt werden, dafür sollte man aber einige Dutzend Spielstunden einplanen. Wer sich gerne neue Charaktere erspielt oder schon viele Punkte auf der hohen Kante hat, kann aber auch auf diese Möglichkeit zugreifen.

Im Anschluss steuert man den kleinen aber extrem wendigen Victor, der seine Feinde anspringen und so für kurze Zeit festsetzen kann. Bereits verwundete Charaktere gehen dabei zu Boden. Victor kann aber auch auf der Karte zurückgelassen werden, um als „Ausguck“ zu dienen und zu verraten, wo sich Überlebende in der Nähe befinden. Allerdings ist Victor auch anfällig. Alleine zurückgelassen oder nach einem misslungenen Angriff ist er betäubt und kann von den Überlebenden vernichtet werden. Er erscheint dann nach einer Weile wieder im Körper von Charlotte.

Es ist ein lang gehegter Wunsch der Spieler von Dead by Daylight, auch mit zwei Killern gleichzeitig antreten zu können. Dieser Wunsch wurde jetzt erfüllt – wenn auch nicht so, wie von den Spielern erwartet. Der neue Killer „Die Zwillinge“ ist jetzt live. Das Duo schnetzelt sich nun auf den Live-Servern umher.

Die Zwillinge töten jetzt in Dead by Daylight . Die Überlebenden bekommen Zuwachs und müssen es mit zwei Killern gleichzeitig aufnehmen und doppelt auf der Hut sein.

