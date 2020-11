Dead by Daylight bringt siamesische Zwillinge als Killer. Die beiden stecken „ineinander“ – und das auf makabere Art und Weise.

Es scheint ganz so, als habe sich Dead by Daylight das Ziel gesetzt, mit jedem Patch noch ein bisschen verstörender und ekliger zu werden. Zumindest der nächste Killer mit dem Namen „Twins“, also Zwillinge, schießt den Vogel wieder gehörig ab. Die sind zwar kein Wendigo, aber dafür doppelt so unheimlich. Einer von beiden ist ein mutiertes, entstelltes Kind, während die andere eine Frau ist, der ein riesiges Loch in der Brust klafft, in welches das Kind hineinklettern kann. Das sieht genau so eklig aus, wie es klingt.

Wir verraten euch, was alles im neuen Kapitel „A Binding of Kin“ steckt.

Was können die Zwillinge? Die Zwillinge sind der erste Killer in Dead by Daylight, der quasi aus zwei Charakteren besteht. Zu Beginn steuert ihr Charlotte. Die ist grundsätzlich ein Standard-Killer mit der normalen Bewegungsgeschwindigkeit von 115 % und einem Terror-Radius von 32 Metern.

Charlotte kann jedoch ihre Kraft benutzen, um Victor von sich zu lösen. Der kleine Bruder klettert dann aus Charlotte und bleibt auf dem Boden. Drückt man die Fähigkeitstaste erneut, übernimmt man direkt die Kontrolle über Victor, während Charlotte reglos stehenbliebt.

Victor ist klein und extrem wendig. Er kann einen Sprung-Angriff aufladen, um über einige Hindernisse zu springen. Trifft er mit seinem Sprung einen gesunden Überlebenden, dann hängt sich Victor an diesen, verwundet ihn, belegt ihn mit den Zuständen „Gebrochen“, „Ahnungslos“ und „Bewegungsunfähig“. Das Opfer kann in dieser Zeit weder Schränke betreten noch durch das Tor die Karte verlassen. Auren von Überlebenden in der Nähe werden angezeigt. Der Überlebende kann die Aktion „Entfernen“ ausführen, um Victor zu erschlagen.

Charlotte und Victor – Sind sie nicht niedlich?

Wenn Victor mit seinem Sprung-Angriff gegen ein Objekt prallt, wird er kurz betäubt. Auch dann können Überlebende ihn erschlagen.

Wurde Victor erschlagen, wächst er nach kurzer Zeit in Charlotte erneut heran, bis er wieder einsatzfähig ist.

Victor kann jedoch noch mehr. Der Killer kann Victor jederzeit an Ort und Stelle zurücklassen und wieder die Kontrolle über Charlotte übernehmen. In dem Fall zeigt Victor alle Überlebenden in der Nähe mit dem „Killer-Instinkt“-Effekt an. Allerdings kann Victor auch in diesem Zustand erschlagen werden.

Ein bisschen Gameplay vom neuen Killer zeigt der YouTuber D3EA Plays:

Das sind die Perks von den Zwillingen

Wie alle Killer haben auch die Zwillinge drei Perks, die vorerst nur für sie erhältlich sind. Schaltet man die lehrbare Version davon im Blutnetz frei, können auch alle anderen Killer diese Perks in ihren Blutnetzen finden.

Horter: Es entstehen in der Partie 2 zusätzliche Kisten, die Qualität der Gegenstände in den Kisten wird reduziert. Der Killer bekommt ein Signal, wenn ein Überlebender im Radius von 24 / 36 / 48 Metern damit beginnt, eine Kiste zu durchsuchen.

Es entstehen in der Partie 2 zusätzliche Kisten, die Qualität der Gegenstände in den Kisten wird reduziert. Der Killer bekommt ein Signal, wenn ein Überlebender im Radius von 24 / 36 / 48 Metern damit beginnt, eine Kiste zu durchsuchen. Unterdrückung: Wenn der Killer einen Generator beschädigt, werden bis zu 3 weitere Generatoren beschädigt. Sollten sich an diesen Generatoren gerade Überlebende befinden, dann erhalten sie einen schweren Fähigkeits-Check. Dieser Perk kann nur einmal alle 120 / 100 / 80 Sekunden benutzt werden.

Wenn der Killer einen Generator beschädigt, werden bis zu 3 weitere Generatoren beschädigt. Sollten sich an diesen Generatoren gerade Überlebende befinden, dann erhalten sie einen schweren Fähigkeits-Check. Dieser Perk kann nur einmal alle 120 / 100 / 80 Sekunden benutzt werden. Gnadenstoß: Jedes Mal, wenn ein Generator vollständig repariert wurde, erhält der Killer einen Zähler. Er kann einen Zähler verwenden, um die Angriffsreichweite seines nächsten starken Angriffs um 100 % zu erhöhen.

Das sind die Perks der Überlebenden Elodie Beamount

Natürlich bringt das neue Kapitel auch einen Überlebenden, dieses Mal die Frau Elodie Beamount. Wie alle Überlebenden hat auch Elodie drei einzigartige Perks, die am Anfang nur ihr zur Verfügung stehen. Ihr könnt sie aber im Blutnetz als lehrbare Perks freischalten und danach auch mit anderen Überlebenden in ihren Blutnetzen finden.

Einschätzung: Der Überlebende beginnt die Runde mit 3 Zählern. Ist eine Truhe bereits geöffnet, kann ein Zähler verwendet werden, um diese Truhe erneut zu durchsuchen. Außerdem öffnet der Überlebende Truhen 40 % / 60 % / 80 % schneller.

Der Überlebende beginnt die Runde mit 3 Zählern. Ist eine Truhe bereits geöffnet, kann ein Zähler verwendet werden, um diese Truhe erneut zu durchsuchen. Außerdem öffnet der Überlebende Truhen 40 % / 60 % / 80 % schneller. Täuschung: Während der Überlebende sprintet, kann er keine Schränke mehr betreten, sondern erzeugt nur ein lautes Geräusch an der Stelle des Schrankes. Für die nächsten 3 Sekunden hinterlässt der Überlebende keine Kratzspuren. Täuschung kann nur einmal alle 60 / 50 / 40 Sekunden ausgelöst werden.

Während der Überlebende sprintet, kann er keine Schränke mehr betreten, sondern erzeugt nur ein lautes Geräusch an der Stelle des Schrankes. Für die nächsten 3 Sekunden hinterlässt der Überlebende keine Kratzspuren. Täuschung kann nur einmal alle 60 / 50 / 40 Sekunden ausgelöst werden. Wildes Herauswinden: Wenn der Überlebende vom Killer getragen wird, muss er sich bis zu 35 % / 30 % / 25 % herauswinden, um den Perk zu deaktivieren. Ist das getan, kann der Überlebende eine in der Nähe befindliche, aufrecht stehende Palette umstoßen – sollte eine verfügbar sein – um den Killer zu betäuben und sich selbst zu befreien. Danach wird der Perk deaktiviert.

Ob sich diese Perks in die 10 besten Perks der Überlebenden einreihen werden, bleibt abzuwarten.

Elodie ist gut im Kisten-Öffnen. Selbst dann, wenn die schon offen waren.

Wann kommt das Kapitel? Ein Release-Datum für das Kapitel „A Binding of Kin“ gibt es noch nicht. Im Regelfall ist das aber 2 – 3 Wochen nach dem Trailer der Fall, also gegen Ende November oder Anfang Dezember. Auf dem PC könnt ihr euch über Steam aber den PTR herunterladen und den neuen Killer oder die neue Überlebende bereits ausprobieren.

Was haltet ihr von den Zwillingen und ihren Fähigkeiten? Eine coole Idee? Oder geht das langsam zu weit?

Noch unsicher, ob Dead by Daylight ein gutes Spiel ist? Dann schaut euch doch alle 21 Killer an und findet heraus, welcher zu euch passt.