Dead by Daylight teast den nächsten Killer – Wird es der Wendigo?

Der nächste Killer aus Dead by Daylight hat einen Teaser. Es wird wohl eine Frau und der wollt ihr nicht nachts im Wald begegnen …

Die Veröffentlichung des letzten Killers von Dead by Daylight ist erst ein paar Wochen her und der nächste steht in den Startlöchern. Ein erster Teaser lässt die Community rätseln, was die Entwickler sich dieses Mal ausgedacht haben. Die Spekulationen deuten auf einen Wendigo hin.

Was zeigt das Video? Im recht kurzen Clip sieht man einen Wald in Dunkelheit. Dazu kommt das leise, fast schon animalisch-gehetzte Grunzen einer Frau, die sich offenbar dem Zentrum des Bildes nähert. Ein lauter Schrei ertönt, bevor sich eine fahle Hand in das Bild reckt und offenbar den Zuschauer aufschlitzt, während Blut fließt:

Dazu gibt es den Kommentar: „Unsere Vergangenheit kann manchmal eine Bürde sein, die uns auf der Suche nach Antworten und Hoffnung zu den gefährlichsten Orten treibt …“

Das spekuliert die Community: Die Spekulationen der Community gehen stark in die Richtung eines Wendigo, wie man ihn aus vielen Mythen und Sagen kennt. In modernerer Zeit kam diese Kreatur vor allem im PS4-Spiel Until Dawn vor.

Was ist ein Wendigo? Ganz klassisch ist ein Wendigo aber ein Geist oder Dämon, der in den Wäldern lebt und von Menschen Besitz ergreift und dabei vom Aussehen an einen Zombie erinnert. Schwarze, verfaulende Haut, ein lippenloser Mund und die Hände enden in langen Klauen. Das würde zumindest gut auf das passen, was im Trailer zu sehen war.

Hinzu kommt, dass ein Wendigo seine Opfer zum Kannibalismus treibt oder sich selbst vom Fleisch der Toten ernährt. Das erinnert ein wenig an die Hexe, die es bereits im Spiel gibt, hat dann aber doch einen anderen Spin.

Ein Wendigo, wie er im Spiel Until Dawn dargestellt wurde.

Einige Spekulationen gehen hingegen von der Witch aus Left4Dead aus. Hier merken aber manche an, dass dafür das charakteristische Weinen fehlt, mit dem sich eine Witch sonst ankündigt.

Zumindest ist die Freude groß, dass der nächste Killer wohl endlich wieder eine Frau sein wird – der letzte weibliche Killer war nämlich die Seuche und deren Veröffentlichung ist bereits über 18 Monate her Jahre her.

Da allerdings noch nicht ganz klar ist, ob es sich bei dem kommenden Kapitel um ein „originales“ Kapitel von Dead by Daylight handelt oder um einen lizenzierten Killer aus einem bereits bekannten Franchise, werden wir wohl noch einige Tage auf eine Antwort warten müssen.

Was glaubt ihr in dem Viel zu sehen? Was könnte der nächste Killer von Dead by Daylight sein?