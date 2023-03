In einem viralen Video macht ein YouTuber einen Twitch-Streamer 15 Minuten lang fertig und zieht eine Waffe

Der Twitch-Streamer Nico „Sneako“ De Balinthazy (24) stichelte monatelang gegen den Streamer und YouTuber Charlie „Critikal“ White (28). Nun bekam er eine Antwort und wünscht sich wohl, er hätte nichts gesagt.

Wie kam es überhaupt dazu? Der Streit zwischen den beiden Streamern Charlie “Critikal” White und Nico „Sneako“ De Balinthazy begann bereits im November 2022. Wie Critikal erklärt, habe Sneako beleidigend über ihn und seine Freundin gesprochen.

Er habe daraufhin ein Video veröffentlicht, warum er den Streamer nicht respektiere. Unter anderem habe Sneako den umstrittenen Film „Cuties“ verteidigt, der für die sexualisierte Darstellung der jungen Darstellerinnen heftig kritisiert wurde.

Mit seiner Kritik scheint er bei dem 24-Jährigen einen wunden Punkt getroffen zu haben. Am Tag nach der Veröffentlichung des Videos zeigte sich Sneako tanzend und mit einer Zigarre im Mund im Stream, dabei wedelte er mit einer Waffe. Rechts eingeblendet waren die Gesichter der Leute, von denen sich Sneako beleidigt fühlte.

Sneako wedelt mit einer Waffe im Stream

Nach dem Stream gab es für einige Zeit keine größeren Vorfälle mehr, Critikal weist jedoch darauf hin, dass der jüngere Streamer immer wieder Tweets mit Seitenhieben in seine Richtung abgesetzt habe. Das habe er aber weitgehend ignoriert.

Sneako provozierte über Monate

Wie kam es zur Eskalation? Am 12. März 2023 postete Sneako die Collage mit seinen Kritikern auf Twitter und schrieb dazu, sie hätten ihn „canceln“ wollen. Darauf antwortete Critikal mit einer Reihe von Tweets, in denen er den Kontrahenten fachmännisch zerlegte:

Du hast wortwörtlich eine Collage von Menschen, die deine Gefühle im Internet verletzt haben. Du hast seit Monaten nicht aufgehört, über mich zu winseln. Selbst wenn du mich in einem Kampf schlagen würdest, ändert das nicht die Wahrheit. via Twitter

Die Tweets erhielten zwischen 9,6 und 26,9 Millionen Aufrufe, doch damit war es für Critikal noch nicht genug. Zusätzlich veröffentlichte er am 15. März ein YouTube-Video, in dem er Sneako 15 Minuten lang in Grund und Boden redet.

Das Video verbreitete sich rasant und machte den Hashtag #Sneako zu einem Trend auf Twitter. Zahlreiche Nutzer teilen Zitate und Clips ihrer liebsten Momente. Besonders angetan hat es vielen Zuschauern eine Stelle, in der Critikal ein Sturmgewehr zückt und Sneako über die korrekte Terminologie belehrt.

Critikal weist Streamer in seine Schranken

Was ist das für ein Ausschnitt? In dem Ausschitt bezieht sich Critikal auf den Stream von Sneako, in dem dieser ihn mit einer Waffe bedroht hatte. In seinem Stream hatte der 24-Jährige davon gesprochen, Critikal könne sich seine „Clips“ anschauen – eine Anspielung auf die Munition seiner Schusswaffe und die Bezeichnung „Clips“ für Ausschnitte aus Streams.

Der 28-jährige YouTuber ist aber offenbar ebenfalls ein Waffennarr. So zückt er im Video nicht nur selbst eine Handfeuerwaffe, sondern gleich noch ein Sturmgewehr und belehrt Sneako zusätzlich: Die würden mit einem Magazin geladen, nicht mit Clips.

Das ganze Video könnt ihr euch hier anschauen:

Zusätzlich gibt Critikal seinem Kontrahenten noch eine klare Ansage auf den Weg: „Ich cancele dich nicht, ich beleidige dich. Ich mache mich über dich lustig.“

Es bleibt abzuwarten, ob Sneako sich nach dieser gründlichen Demütigung noch einmal mit Critikal anlegen wird.

Critikal ist für seine derbe Art bekannt und nimmt selten ein Blatt für den Mund. Ein Musikvideo, das er veröffentlichte, entpuppte sich schließlich als zu viel für einen großen Kooperationspartner:

