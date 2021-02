Am 12. Februar hat Call of Duty: Warzone ein kleines, neues Update spendiert bekommen. MeinMMO wirft einen Blick darauf, was sich nach damit im Battle Royale geändert hat. Das verraten die Patch Notes.

Was hat es mit dem neuen Update auf sich? Bei Call of Duty: Warzone neigt sich die Season 1, die erste gemeinsame Saison mit CoD Cold War, so langsam ihrem Ende entgegen. Und auch wenn die größten Updates dieser Saison bereits hinter uns liegen dürften, so wird immer noch regelmäßig am Battle Royale geschraubt.

So gab es am Abend des 12. Februar ein neues Update für CoD: Warzone. Dabei handelt es sich offenbar um einen Hotfix mit serverseitigen Änderungen, ihr müsst also kein größeres Update für das Spiel laden. Nichtsdestotrotz sind einige willkommene Änderungen dabei.

Warzone-Update von 12.02. – Das sagen die Patch Notes

Das sagen die Patch Notes: Diese fallen recht übersichtlich aus, dürften aber nichtsdestotrotz so manch einen Warzone-Spieler freuen.

So wird mit diesem Hotfix unter anderem endlich das nervige Problem mit den kaputten Hit-Markern behoben. Dabei handelt es sich um einen der lästigsten Bugs der jüngsten Zeit, der nach dem Update von 5. Februar zahlreiche Spieler plagte.

Die Hit-Marker wurden dadurch nur noch inkonsistent oder teils gar nicht mehr angezeigt, wenn man einen Gegner getroffen hat – was in so manch einer Situation enorm wichtig, wenn nicht sogar entscheidend sein dürfte. Dieses Problem wollte Raven Software mit Priorität beheben und hat’s nun getan.

Zudem hat sich noch folgendes geändert:

Ein Problem wurde behoben, wodurch Waffen-XP nicht korrekt gewährt wurden

Probleme mit einigen Elementen im Loadout-Menü wurden behoben

Einige Namen und Bezeichnungen in der Valentins-Wochenende-Playlist wurden aktualisiert

Hier nochmal die offiziellen Patch Notes:

Worauf kann man sich in der nächsten Zeit freuen? Ende Februar (wohl am 25.02.) dürfte die Season 2 starten und allerlei neue Inhalte und weitere Änderungen für das Battle Royale und Balck Ops Cold War mit sich bringen.

Möglicherweise kommt zudem noch ein Zombie-Event, dass zur Season 2 überleiten oder die Season 2 einläuten könnte. Es bleibt auf jeden Fall spannend.

Freut ihr euch bereits auf die kommende Season 2 von Warzone und Call of Duty: Black Ops Cold War? Und wie blickt ihr auf den aktuellen Stand des Battle Royale? Welche Probleme bereiten euch dort die größten Kopfschmerzen?

Was sollt in euren Augen dringend als nächstes gefixt werden? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.