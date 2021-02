CoD Warzone: Spieler findet unveröffentlichte Pistole – und die sieht stark aus

Ein glücklicher Spieler fand in einem Match von Call of Duty: Warzone die unveröffentlichte Pistole Sykov. Das ist eine vollautomatische Pistole mit einer hohen Feuerrate.

Das ist passiert: Auf reddit teilt ein Nutzer ein Video von sich aus Warzone. Er sagt, dass er in einem Match im Spielmodus Beutegeld Zugriff auf eine Waffe erhielt, die in Call of Duty: Warzone noch gar nicht veröffentlicht wurde. Dabei geht es um die vollautomatisch Sykov, die man schon aus Leaks kennt.

So stark sieht die Sykov in Warzone aus

Das zeigt der Fund: Im Video trägt der Nutzer die Pistole bereits in der Hand. Er fand das Blueprint dazu zufällig in einem Match. Die Wumme schießt mit dieser Blaupause, ohne zwischendurch nachladen zu müssen, 12 Kugeln am Stück. Ein Grund, der die Waffe so stark wirken lässt, ist die Feuerrate. Seht im Video, wie schnell man die 12 Kugeln verschießt:

Mit dem gezeigten Build im Video wirkt die Waffe schon recht stark. Bisher gibt es in Warzone noch gar keine vollautomatischen Pistolen. Diese Stärke bemerken auch Nutzer auf reddit.

„Vollautomatisch, 27 Schuss und vielleicht Akimbo. Ich kann die Leute schon stöhnen hören …“ schreibt Ricoz_90. Darauf antwortet der Finder der Waffe und gibt noch ein paar Details preis: „Ich glaube, jemand anderes hat es schon irgendwo gepostet, aber man kann die Sykov tatsächlich mit dem Full-Auto-Lauf und der 80-Schuss-Trommel (die es anscheinend wirklich gibt) doppelt tragen.“

Sollte das wahr werden, könnten Spieler sich die Sykov als Akimbo ausrüsten und mit 80 Schuss pro Waffe für eine echte Gefahr in den Matches sorgen. Bei der Waffe handelt es sich wohl um eine Wumme aus Warzone/Modern Warfare, nicht aus Cold War.

Woher kennt man die Waffe? Ende Dezember 2020 fand man schon Spuren der Sykov. Auf Twitter wurden mehrere Waffen, Maps und Operators für Warzone geleakt. Zu den geleakten Waffen gehört die Sykov und die RAAL.

Wie gefällt euch die Sykov im Video? Findet ihr das schon stark oder überzeugt euch erst die Vermutung, dass das Teil mit einer 80-Schuss-Trommel ausgestattet werden könnte und beidhändig getragen wird?

