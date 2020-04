2 Spots in CoD: Warzone, die ihr aktuell meiden solltet – Es sind Todesfallen

Spieler in Call of Duty: Warzone, dem Battle-Royale-Modus von CoD: Modern Warfare, warnen aktuell vor 2 bestimmten Spots auf der Karte. Dort könnte das Spiel für euch schnell vorbei sein – und das ohne, dass ihr etwas dagegen tun könnt.

Was hat es mit den 2 Spots auf sich? Aktuell ist bei Call of Duty: Warzone die Cheater-Problematik in aller Munde. Es hagelt Kritik und obwohl Infinity Ward bereits mehr als 70.000 Accounts gebannt hat, ist das vielen noch nicht genug, sondern ein Tropfen auf den heißen Stein. Mittlerweile schalten einige PS4-Spieler sogar das Crossplay ab, um nicht mit dem Cheater-verseuchten PC zusammenzuspielen.

Doch auch abseits der Cheater und Hacker gibt es einige Probleme im Battle Royale. So gibt es beispielsweise einige fehlerhafte Stellen auf der Map, auf denen ihr einfach an Objekten hängen bleiben und dann nicht mehr weiterlaufen könnt. Gerade in einem fortgeschrittenen Match kann das für eine Menge Frust sorgen. Vor 2 solchen Glitch-Spots warnen nun einige Spieler auf reddit.

Was ist das Problem an diesen Glitch-Spots? Lauf ihrt durch sie hindurch, bleibt ihr hängen. Und damit ist das Match für euch im Prinzip gelaufen. Ihr kommt dort nicht mehr raus und könnt auch nichts mehr dagegen unternehmen. Ihr könnt also das Match verlassen oder auf den Tod (und hoffentlich einen Respawn oder eine Wiederbelebung) warten.

Aktive Rettungsversuche durch Team-Kameraden enden darin, dass auch sie in diesen Todesfallen gefangen werden. Denn falls euch dort kein Gegner erwischt, wird euch der immer enger werdende Gaskreis richten. Kurzum: Ihr solltet diese Spots am besten meiden, bis sie gefixt werden.

An diesen 2 Spots solltet ihr in Warzone aktuell aufpassen

Beide Gltich-Spots, vor denen aktuell auf reddit gewarnt wird, befinden sich im nördlichen Teil der Battle-Royale-Map – einer bei der Militär-Basis und einer in dem Gebiet Jarvdinsk Spomenik. Wir haben sie hier auf der Karte für euch markiert:

Hier findet ihr die genauen Locations im Video. So könnt ihr genau sehen, welchen Weg ihr dort lieber nicht nehmen sollten.

Spot 1 – Am Hangar der Militär-Basis: Am nordwestlichen Ende der Landepiste auf der Militär-Basis befindet sich ein Schutz-Hangar. Bewegt ihr euch an seiner Wand an der östlichen Seite, könnt ihr dort hängenbleiben und seid dann für die Feinde ein leichtes Opfer, wie hier im Video zu sehen:

Spot 2 – An der großen S-Kurve bei Jarvdinsk Spomenik: An der südlichen Biegung der großen S-Kurve befindet sich an der Felswand eine Steinmauer. Geratet ihr dazwischen, kommt ihr dort nicht mehr raus – auch wenn ihr wie im folgenden Video gerade mit einem starken Loadout und massenweise Kohle bestens für das Finale ausgestattet seid. Hier solltet ihr also ebenfalls aufpassen:

Kennt ihr noch mehr solcher Glitch-Spots? Warzone hatte seit dem Release bereits einige solcher Glitch-Fallen. Einige wurden bereits behoben, doch manche machen den Spielern immer noch das Leben schwer.

Falls ihr noch mehr solcher Spots kennt, die euch aktuell das Warzone-Match versauen können, dann sagt es uns in den Kommentaren. Wir werden diesen Artikel dann entsprechend anpassen und erweitern.

