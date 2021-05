Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Was genau hat der Spieler nachgespielt? Da der Schauplatz originalgetreu im Spiel vorhanden ist, hat der große Rambo-Fan und reddit-User Qlkov sich die Mühe gemacht und die Szene so exakt wie möglich im Spiel nachgestellt.

Um welchen Ort geht es? In der CoD Warzone gibt es mit dem POI (Point of Interest) CIA Headquarter einen Schauplatz aus dem Film Rambo: First Blood II. Dieser Horchposten des US-Geheimdienstes wird im Film das unglückliche Opfer von Rambos gerechtem Zorn, als er es mit seinem ikonischen M60-Maschinengewehr brutal zu Klump schießt.

In Call of Duty: Warzone gibt’s jetzt für begrenzte Zeit Schauplätze aus den Filmen Rambo und Stirb Langsam. Ein Rambo-Fan unter den Spielern hat sich die Mühe gemacht und eine Schlüsselszene aus Rambo II fast haargenau im Spiel nachgestellt.

